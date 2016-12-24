«Учиться не стыдно»

Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар

Проблема с неприятным запахом в Саранске обострилась в 2018 году. Многие жители связывают его с очистными сооружениями. Глава городского округа Саранск неоднократно подчёркивал, что ответственность с себя муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал», на чьём балансе находятся очистные сооружения, не снимает. Однако это далеко не единственный источник запаха. В черте Саранска и в непосредственной близости к городу есть предприятия, деятельность которых может быть источником неприятного запаха. Поэтому к решению этой проблемы нужно подходить комплексно - всем предприятиям, которые могут быть «виновниками».

Со своей стороны муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал», под непосредственным контролем Главы городского округа Саранск Петра Тултаева, предпринимает исчерпывающие меры для предотвращения распространения запахов. С 2018 года иловые карты регулярно, с необходимой периодичностью обрабатываются специальными реагентами. Последняя обработка была проведена 15 июля. После каждой обработки специалисты лаборатории муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» проводят замеры уровня сероводорода и аммиака на иловых картах по несколько раз. По сравнению с первоначальными значениями, мониторинг показывает снижение показателей.

«При каждой обработке иловых карт в лабораторных условиях подбирается необходимая концентрация реагента, и только затем он применяется на иловых площадках, - рассказывает заместитель начальника очистных сооружений Надежда Верещагина. - На территории очистных сооружений - 52 иловые карты. 24 из них - действующие. Заброшенных иловых карт на территории очистных сооружений нет. Те иловые карты, которые на сегодняшний день не используются, проходят стадию осушения. За ними ведется постоянное наблюдение. Проводятся необходимые мероприятия по консервации».

В Саранске построена новая линия очистных сооружений. Принцип их работы, по сравнению со старыми, построенными в 1970 году, совершенно иной. От новой линии очистных сооружений жидкого ила не будет. После завершающего этапа обезвоживания влажность осадка будет составлять 70-75% (в настоящее время - 99,4%). После вторичных отстойников вода будет проходить ультрафиолетовое обеззараживание, потом по подземным каналам будет выходить в специальную камеру, оттуда - в биологические пруды, а затем - в реку Инсар.

По поручению Главы городского округа Саранск Петра Тултаева за последние несколько месяцев руководители профильных муниципальных предприятий, ответственные за городской коммунальный комплекс в Администрации города, неоднократно побывали в других регионах Российской Федерации на аналогичных очистных сооружениях и изучили опыт работы.

В июле делегация из Саранска во главе с Петром Тултаевым посетила Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Это - стратегическое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность городов Чебоксары и Новочебоксарск. Представителей Саранска интересовала технология очистки сточных вод: механическая, биологическая, дезинфекция и обработка осадка.

«Такие поездки нам просто необходимы. На биологических очистных сооружениях этих двух городов с 2009 года так же, как и у нас, реализуется инвестиционная программа по модернизации. Программа эта рассчитана до 2021 года. Все мероприятия финансируются из федерального и республиканского бюджетов, а также заложены в тариф за водоотведение. На наших очистных сооружениях сейчас активно ведутся пуско-наладочные работы новой линии очистных сооружений, а в Новочебоксарске аналогичная линия заработала чуть раньше. Нас интересовал весь процесс очистки сточных вод, в особенности конечный продукт - прессованный осадок: куда его утилизируют, каким образом, - рассказывает директор муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» Юрий Шохин. - Мы всё увидели своими глазами. Объем поступающих сточных вод на «БОС» из двух городов такой же, как в Саранске. Это нас удивило».

Юрий Шохин также отметил, что в Саранске в настоящее время на новых очистных сооружениях заработал цех механического обезвоживания, что осадок с новой линии очистных сооружений не подается на действующие иловые карты.

«Петром Николаевичем Тултаевым перед нами поставлена задача: проработать вопрос консервации действующих иловых карт, а затем утилизировать скопившийся там ил. И, конечно, дело это не одного года. Однако это совсем не означает, что всё это время от иловых карт будет исходить неприятный запах. Необходимо понимать: чем «старее» иловая карта, тем меньше от нее исходит неприятных запахов. В Новочебоксарске мы получили полезные рекомендации в части консервации иловых карт и модернизации старой линии очистных сооружений. Мы не сидим сложа руки. После обработки иловых карт специальным реагентом уровень сероводорода и аммиака в среднем снизился в 6,5 раз», - подчеркнул Юрий Шохин.

На государственном унитарном предприятии Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от иловых карт ушли естественным путем. «Другими словами, иловые карты проходили осушение в течение двух-трех лет. Затем была проведена их рекультивация. Для этого был заказан проект в специализированной организации из Нижнего Новгорода, - рассказывает Надежда Верещагина. - Кроме этого, в Новочебоксарске все сточные воды, поступающие в первичные отстойники, проходят хлорирование. В связи с этим аэротенки там работают слабо. В этом есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что после хлорирования сырой осадок не имеет ярко выраженного специфического запаха. Минусы: хлор - это все-таки химический реагент. Но специалисты «БОСа» отмечают, что после всех стадий очистки в Волгу сбрасывается вода, в которой концентрация хлора не превышает допустимых значений. На саранских очистных сооружениях хлор мы не применяем. У нас всё происходит за счет биологических процессов».

Руководителей нашей делегации интересовал вопрос: что происходит с теми остатками, которые накапливаются после прохождения всех этапов очистки сточных вод? «После процесса обезвоживания и прессования сухие остатки сжигаются на территории очистных сооружений Новочебоксарска в специальной установке. Мы взяли опыт наших соседей на вооружение! В технологическом процессе наших очистных сооружений отдельные нюансы будут применены», - отметил Юрий Шохин.

В начале августа сотрудники «Саранскгорводоканала» посетили Чебоксары. Основная цель - перенять опыт по обслуживанию оборудования, установленного на новой линии очистных сооружений, а также ознакомиться с работой АО «Водоканал» города Чебоксары.

На минувшей неделе на очистные сооружения Саранска приезжали эксперты из специализированных организаций Москвы, Нижнего Новгорода (ожидается приезд специалистов из Перми). На проведенных встречах они представили свои проекты в части консервации иловых карт и модернизации старой линии очистных сооружений. «Без изучения опыта других регионов, без специализированных организаций решить эти вопросы очень затруднительно. Учиться не стыдно. Специалисты из Нижнего Новгорода, например, ознакомились с работой очистных сооружений. Эксперты отметили, что, по сравнению с отдельными регионами России, состояние очистных сооружений в Саранске гораздо лучше и с точки зрения экологии и технологического процесса. Они высоко оценили новую линию очистных сооружений. Основное внимание, конечно, было сосредоточено на иловых картах. Старые, которые в настоящее время не используются, никаких вопросов не вызывают. Скопившиеся в них сухие массы необходимо вывозить. Затем площади рекультивировать и высадить на них насаждения. Такая практика используется повсеместно», - рассказывает Юрий Шохин. Руководитель муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» также отметил, что с запуском цеха механического обезвоживания действующие иловые карты будут постепенно переходить в стадию консервации. Однако уже сейчас необходимо определить, куда утилизировать сухие остатки: либо вывозить на полигон, либо рассмотреть возможность их использования в качестве удобрений.