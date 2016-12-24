Мечты сбываются

Известный писатель и общественный деятель Александр Проханов узнал в Мордовии, как создаётся сказка

Известный писатель, журналист, публицист и общественный деятель Александр Проханов рассказал в воскресенье с экрана о нашей республике. Его авторская программа «В поисках русской мечты» вышла на круглосуточном информационном телеканале «Россия 24».



Съёмки передачи, напомним, проходили в начале июля в Саранске, в Старошайговском, Кадошкинском и Темниковском районах. Съёмочная группа побывала в Технопарке, в музее Эрьзи, в Санаксарском монастыре и заповеднике имени Смидовича, в хозяйствах «Новотроицкое» и «Мир цветов», на заводах «Биохимик» и «Сарансккабель Оптика». Также Александр Проханов взял интервью у Главы республики Владимира Волкова. Итогом проведенной работы и стал 25-минутный фильм «Розы Мордовии».

Название на беглый взгляд несколько странное. В особенности, если принять во внимание географию поездки. Но роза здесь, скорее, только символ. Автор в свойственной ему манере старался открыть душу республики, показать красоту людей, их идей и помыслов.

Мечтатель по-прохановски - это вовсе не строитель воздушных замков, а творец, создающий новую Мордовию. Порой из ничего, из беспорядка и хаоса. Региональная столица, скажем, много лет назад запомнилась писателю как типичная провинция «с деревянными тротуарами и покосившимися домишками». А сейчас он увидел «прелестный, чудесный город. В нем светло и просторно. Вдоль проспектов дует свежий ветер, пахнущий душистыми табаками. Великолепные кварталы с жилыми домами-башнями. Просторные улицы, переходящие в кольцевую дорогу с множеством развязок. Саранск - это город театров, музеев, великолепных соборов, фонтанов и памятников. А еще - город громадного, восхитительного стадиона. Саранск напоминает гнездо какой-то чудесной, волшебной птицы. И ты ждешь, что она вот-вот воспрянет ввысь, в синее мордовское небо».

Настоящих зодчих, «превращающих пустыню в сад», здесь тоже отыскалось немало. Один из них - темниковский глава, а в прошлом успешный бизнесмен - Сергей Кизим. В старейший город республики он переехал, движимый желанием испытать себя на новом поприще, найти способы восстановить экономику района.

Основной «точкой роста» был назван туризм. Что и понятно: темниковская земля считается родиной прославленного адмирала Фёдора Ушакова. На центральной площади уездного города, по преданию, казнили Алёну Арзамасскую. Рядом находится красивейший Санаксарский монастырь. А местный заповедник давно привлекает любителей флоры и фауны. Стараниями Сергея Кизима и его единомышленников разрабатываются новые направления, интересные для путешественников, открываются туристические дома, где гости могут попробовать пшенные блины или слабоалкогольную брагу.

Другое перспективное направление - сельское хозяйство. Ведь рынок сбыта темниковцам почти гарантирован. В расположенном неподалеку Сарове - городе физиков-ядерщиков - экологически чистые продукты пользуются стабильным спросом.

Среди тех, кто взращивает новую индустрию региона, назван и директор Технопарка Виктор Якуба. Во многом именно его стараниями о мордовских высоких технологиях заговорили на федеральном уровне. А некоторые сферы, как, скажем, оптоэлектроника, признаны стратегически важными для всей страны.

Сам инновационный центр при этом регулярно входит в число лучших. Александр Проханов даже сравнил его с новосибирским, чья мощь обеспечивается многочисленными научными институтами.

А еще тут задумались о преемственности поколений. Совсем скоро на смену нынешним отцам-основателям должны прийти прекрасно подготовленные и опытные изобретатели и рационализаторы.

К когорте мечтателей также можно отнести уроженца Старошайговского района, депутата Госсобрания РМ Владимира Руженкова. В «окаянные 90-е» его родное село стремительно вымирало. Поля зарастали бурьяном, скотину нещадно пускали «под нож», а люди при любом удобном случае уезжали на заработки.

Владимир Руженков задался целью возродить жизнь в округе. Для начала построил храм. Затем планомерно приступил к развитию сельскохозяйственного производства, социальной сферы, жилищного строительства. Сегодня «Новотроицкое» является почти образцовой агрофирмой. Жители обеспечены работой, получают достойную зарплату, живут в новых комфортных домах.

Следующее успешное предприятие - так вдохновившее писателя цветочное производство - и вовсе возникло практически на пустом месте. Тем сложнее поверить, что ныне оно выращивает каждую десятую розу в стране. Здесь, как говорится, «всё в одном»: наука, передовые технологии, рыночная стоимость и фантастическая красота.

На «Биохимике» московскому гостю предоставили возможность погрузиться ненадолго в «мир иной» - понаблюдать за жизнью бактерий. Эти микроорганизмы, которые удается рассмотреть разве что под электронным микроскопом, помогают человеку победить множество тяжелейших недугов. Первый полностью отечественный препарат - антибиотик «ванкомицин» - уже выпускается в серийных масштабах. Теперь на очереди новые лекарства, подобные сказочным «молодильным яблокам» или «живой воде».

В божественной силе мордовского народа Проханов окончательно убедился в музее изобразительных искусств. По его мнению, великий скульптор не просто мечтал, он создавал «космическую красоту людей». Работы Степана Эрьзи - это завораживающее сочетание небесного и земного, мифов и реальности.

С Главой республики автор телевизионного цикла обсудил «проблемы власти», точнее роль ее при воплощении замыслов мечтателя. «Если задача поставлена, она должна исполняться. По крайней мере, в нашей республике так и происходит, - подчеркнул Владимир Волков. - А еще надо уважительно разговаривать с людьми, не давать им заведомо невыполнимых обещаний. Ныне можно, например, с уверенностью говорить о том, что просьбы избирателей, касающиеся дорожного строительства, будут выполнены. А это, между прочим, около половины прозвучавших наказов».

Справка «ВС»: Цикл передач Александра Проханова «В поисках русской мечты» выходит на федеральном информационном телеканале «Россия 24» с 16 сентября 2018 года. В них автор пытается разобраться, в чем именно заключается державная мечта и насколько она соответствует представлениям народов, населяющих Россию. За это время съемочная группа побывала во многих регионах страны, подготовив к эфиру свыше 20 серий проекта.

Андрей КРИВОВ