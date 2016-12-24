«Кот Матроскин» в Саранске

В столице Мордовии открылся ещё один современный детский сад

В конце июля в Саранске свои двери распахнул новый детский сад на ул. Т. Бибиной. А спустя всего несколько дней, 9 августа, в столице Мордовии появился ещё один современный детский сад - «Кот Матроскин»! МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №9» расположен в микрорайоне «Юбилейный» по адресу: ул. Юрия Святкина, д.1. На открытии присутствовали родители будущих воспитанников. Многие захватили с собой своих малышей. Участие в торжественном мероприятии приняли Председатель Правительства РМ Владимир Сушков, вице-премьер Галина Лотванова и мэр Саранска Пётр Тултаев.

Строительство МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №9» осуществлялось в рамках реализации республиканской целевой программы «Жилище». Совокупная стоимость объекта составляет почти 190 млн рублей.

Экскурсию по детскому саду провела его заведующая - Елена Аверкина. Детское учреждение оснащено самым современным оборудованием, мебелью, игрушками. «Кот Матроскин» готов принять 240 ребят. Будет работать 12 групп: 11 групп общеразвивающей направленности, а также специализированная логопедическая группа (12 мест) - для детей от 5 до 7 лет с нарушениями речи. Здесь предусмотрены штатные единицы педагога-психолога и логопеда.

В новом детском саду есть всё, что нужно для полноценного развития ребенка: просторные игровые комнаты, бассейн, компьютерный класс и даже творческие лаборатории. Председатель Правительства республики осмотрел все помещения и даже успел пообщаться с разновозрастными воспитанниками. На втором этаже шло занятие, на котором дети играли в маляров. Малыши, одетые в спецодежду с логотипом компании «Ремстрой», как и полагается настоящим мастерам, уверенно и ловко красили стены. «Работают качественно», - заметил Владимир Сушков. Затем он решил познакомиться с одной из «работниц». Оказалось, девчушку зовут Вероникой. Правда, она сообщила, что маляром работать не будет, а станет врачом. В другой группе пятилетние строители были настолько заняты делом, что не сразу заметили вошедших в зал гостей. Владимир Сушков поздравил юных мастеров с Днем строителя! В ответ мальчик, по имени Коля, обратился к премьер-министру с пожеланием: «Желаем, чтобы Вы построили еще не один большой красивый садик!» Владимир Сушков поблагодарил его и пообещал постараться исполнить просьбу юного строителя. А затем Коля подарил Владимиру Сушкову свой мастерок и строительную каску.

После экскурсии премьер-министр побеседовал в актовом зале с родителями, которых в этот день собралось немало. «Сегодня мы отмечаем День строителя, - сказал Владимир Сушков. - Строительство - это основа развития и государства, и республики, и любого населенного пункта, в том числе и города Саранска. Сегодняшнее событие - открытие детского сада - свидетельствует о том, что развивается наша республика, наша столица, а строительная отрасль является локомотивом данного процесса. Поздравляю вас с этим событием! Хочу сказать спасибо нашему Президенту Владимиру Путину! Строительство этого детского сада и других объектов - результат прямых поручений Президента России. У Владимира Путина особое отношение к нашей республике. Напомню, что на строительство этого детского сада было направлено около 190 млн рублей. Большая часть этих денег - федеральные средства. Спасибо Главе Мордовии Владимиру Волкову и мэру города Петру Тултаеву! В «Юбилейном», по сути, формируется новый центр города. Здесь будет проживать порядка 50 тысяч жителей. Мы будем создавать хорошие условия для образования детей. Здесь появится еще одна школа - на 1450 мест. Образование - это основа успеха, это здоровая конкуренция между людьми. Молодые люди должны быть образованными. Продолжим возводить детские сады. В «Юбилейном» будет возведен еще один садик. Детские сады появятся также в Луховке и Николаевке. Еще раз с праздником!»

После этого от имени Главы республики премьер-министр передал детскому саду сертификат на приобретение цифровой лаборатории для дошкольников «Наураша». Это - новая разработка для детских садов, позволяющая дошкольникам изучать окружающий мир экспериментальным путем.

От лица родителей слова благодарности Главе РМ Владимиру Волкову, руководству республики и строителям выразила молодая мама - Татьяна Лазарева. «Огромное спасибо за то, что не забываете о самых маленьких жителях Саранска, строите для наших детей такие прекрасные сады, - сказала она. - В них есть всё самое необходимое и современное. Мы очень рады, что наши малыши будут посещать один из лучших садов города. Спасибо вам за всё!» «Спасибо и вам, - поблагодарил Владимир Сушков. - Но у нас в республике есть проблема с демографией. Рожайте больше. Не останавливайтесь на достигнутом! А мы со своей стороны сделаем всё возможное».

Открыт еще один современный детский сад. Однако на этом благоустройство микрорайона «Юбилейный» не завершится. В ближайшем будущем здесь появится школа и еще один детский сад. Новый район станет еще комфортнее. А вдоль домов планируется высадить сотни деревьев.