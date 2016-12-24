Ушли, как настоящие герои

В ходе испытаний новой ракетной двигательной установки погибли пятеро сотрудников ядерного центра, в том числе 46-летний уроженец Мордовии - Сергей Пичугин

8 августа на полигоне Министерства обороны России, недалеко от Северодвинска Архангельской области, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв. Как потом уточнили в госкорпорации «Росатом», после проведённых ракетных испытаний на морской платформе произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра (располагается в закрытом городе Сарове Нижегородской области, входит в структуру «Росатома»), в том числе 46-летний уроженец Мордовии - Сергей Пичугин. Ещё трое специалистов получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В городе ядерщиков был объявлен двухдневный траур.

Информация о ЧП при испытании новых образцов техники начала поступать уже 8 августа, а через несколько дней после трагических событий стала ясна картина произошедшего. Работа сотрудников саровского ядерного центра была связана с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты. После взрыва на сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. Тут же уточнялось, что на момент публикации фон уже пришел в норму и показания датчиков не превышают допустимых. Как подтвердили оперативные замеры единой системы мониторинга радиационной обстановки в России, радиационный фон на этой территории не выходит за пределы нормальных значений.

В самой госкорпорации «Росатом» так прокомментировали случившееся: «Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий. Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ. Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям».

Директор ядерного центра Валентин Костюков в эфире саровского телеканала подтвердил, что работа была связана с подготовкой к испытанию новых образцов техники и велась она больше года. При этом известно, что одним из направлений деятельности центра является создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов. В этой связи зарубежные деятели тут же вспомнили о перспективной разработке крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», о которой в послании к Федеральному Собранию России говорил Глава государства Владимир Путин.

В свою очередь на траурной церемонии прощания с погибшими глава «Росатома» Алексей Лихачев упомянул о «новом специзделии»: «Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои… Такие люди - гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца».

Алексей Лихачев отметил, что пострадавшим от взрыва сотрудникам предприятия, которые остаются в больнице, оказывается лучшая медицинская помощь. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о выделении материальной помощи семьям погибших в размере 200 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона. Пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей. Дети погибших сотрудников ядерного центра будут получать средний заработок отцов до достижения совершеннолетия. Как заверяют в «Росатоме», финансовая ответственность за будущее семей погибших лежит на госкорпорации: «Речь идет не только об одноразовый помощи. Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас».

Первый заместитель главы Администрации Президента РФ и председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко на церемонии прощания сообщил, что погибших и пострадавших специалистов госкорпорации представили к высоким государственным наградам. Как потом стало известно, они награждены Орденами мужества, пятеро - посмертно…

О нашем земляке Сергее Пичугине, погибшем во время испытаний, известно немного. Он родился в темниковском селе Урей, уехал в Саров после окончания службы в армии. В городе ядерщиков устроился на работу. В ядерном центре начинал трудиться водителем, а после окончания мордовского университета стал инженером по испытаниям. В ядерном центре он зарекомендовал себя ответственным и опытным специалистом. В Нижегородской области вместе с супругой они прожили больше двадцати лет, вырастили дочку Маргариту. По словам земляков, Сергей часто бывал на своей малой родине. В Урее живут его родители, которые до сих пор не могут прийти в себя от горя.