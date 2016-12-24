«МОРДОВИЮ» ЖДУТ НА КУБКЕ ГЛАВЫ ЧУВАШИИ

Наша хоккейная прима приступила к межсезонной подготовке. После двухнедельных занятий в тренажерном зале и на стадионе «Маяк» в Ромоданове «Мордовия» испробовала родной лед в Саранске. Как сообщает клубная пресс-служба, на отрезке до 18 августа хоккеисты будут чередовать тренировки в столице республики и в полюбившемся райцентре.



С 26 по 30 августа «Мордовия» примет участие в предсезонном турнире на Кубок Главы Чувашской республики. Ориентировочные даты, спарринг-партнеры и время начала контрольных матчей в Чебоксарах уже известны. 27 августа - «Кристалл» Саратов (13:00), 28 августа - ХК «Челны» Набережные Челны (18:30), 29 августа - ХК «Оренбург» (13:00), 30 августа - ХК «Чебоксары» (18:30).

«Планов громадье, однако, насколько они реализуются, пока большой вопрос, - пояснил главный тренер ХК «Мордовия» Юрий Воробьев. - Позанимались две недели на земле, а теперь вышли на лед. Теперь будем работать в режиме одной тренировки на льду и двух - на земле. Планы строить будем попозже, когда окончательно утрясутся некоторые вопросы. Пока идет подготовка, о составе и сочетаниях звеньев говорить преждевременно. Как только подпишем с кем-то контракты, сразу же сообщим. Побегали на тренировках хорошо. Теперь посмотрим, что ребята покажут на льду. В настоящий момент звездами достаточной величины, даже по меркам нашей лиги, мы не располагаем. В нашем положении, конечно, хотелось бы провести несколько товарищеских игр, потому что тренировки - это всего лишь тренировки, а потенциальных новобранцев необходимо проверять конкретно в играх. Но в этом плане еще ничего неизвестно».

Добавим, что в новом сезоне команды ВХЛ-Б ждет очередное нововведение. Предстоит проводить не по два, а по три матча подряд с одним и тем же соперником. «В моей практике игр в таком формате еще не было, - с иронией, но не без доли горчинки прокомментировал ситуацию пензенский наставник «Мордовии». - Я хотел бы надеяться, что не дойдет до четырех игр подряд в одном туре. Пока мнения на этот счет нет. Просто потому, что так мы никогда не играли. Но понятно, что из-за малого количества участников приходится добирать определенное количество игр по сезону. Плюсы и минусы оценим позже».

К потерям межсезонья можно отнести уход капитана команды Станислава Цицарова. По предварительной информации, харизматичный защитник продолжит карьеру в «Чебоксарах». В саранской команде он выступал начиная с 2016 года. Трижды выигрывал лигу РХЛ (дважды со «Славутичем» и однажды с «Ростовом»). За «Мордовию» провел три полноценных сезона (180 игр, 17 заброшенных шайб, 48 результативных передач).

6 августа «Мордовия» объявила о расставании с Александром Брыкиным. Один из самых результативных защитников в истории клуба покидает Саранск с формулировкой «по собственной инициативе, несмотря на предварительную договоренность, достигнутую между клубом и игроком в конце прошлого сезона». Судя по всему, Брыкин, выступавший за «Мордовию» с 2012 года (7 сезонов, 399 игр, 62 заброшенные шайбы, 107 результативных передач), присоединится к Цицарову в «Чебоксарах».

В первенстве ВХЛ в сезоне - 2019/2020 примут участие 8 команд: «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Красноярские Рыси» (Красноярск), «Кристалл» (Саратов), ХК «Мордовия» (Саранск), ХК «Оренбург» (Оренбург), ХК «Чебоксары» (Чебоксары), ХК «Челны» (Набережные Челны) и «Юниор» (Курган).

В первом круге подопечные Юрия Воробьева поочередно встретятся с «Чебоксарами» (13,14 и 16 сентября, дома), с «Кристаллом» (26, 28 и 29 сентября, на выезде), с «Юниором» (5, 6 и 8 октября, на выезде), с «Оренбургом» (17, 19 и 20 октября, дома), с «Челнами» (1, 2 и 4 ноября, на выезде), с «Динамо-Алтаем» (16, 17 и 19 ноября, дома) и «Красноярскими Рысями» (26, 27 и 29 ноября, на выезде).

Расписание второго круга выглядит следующим образом: 7, 8 и 10 декабря - «Красноярские Рыси» (дома), 21, 22 и 24 декабря - «Динамо-Алтай» (в гостях), 9, 11 и 12 января - ХК «Челны» (дома), 18, 19 и 21 января - ХК «Оренбург» (в гостях), 30 января, 1 и 2 февраля - «Юниор» (дома), 9, 10 и 12 февраля - «Кристалл» (дома), 20, 22 и 23 февраля - ХК «Чебоксары» (в гостях).