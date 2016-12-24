«АКРОН» - ПЕРВЫЙ КУБКОВЫЙ СОПЕРНИК «МОРДОВИИ»

На горизонте - «Ростов», «Урал», «Рубин» и «Динамо»

Тольяттинский «Акрон» станет первым соперником «Мордовии» на кубковой тропе. Клуб-дебютант ПФЛ отлично проявляет себя на старте первого профессионального сезона. В шести матчах «красно-черные» еще ни разу не проиграли, а конкретно в кубковых поединках меньше трех мячей в ворота соперников не забивали. Жертвами «Акрона» поочередно стали тольяттинская «Лада» (3:1), саратовский «Сокол» (3:1) и ульяновская «Волга» (3:0).

В ходе скоротечного межсезонья «Мордовия» встречалась с «Акроном» в контрольном матче в Саранске. Тогда зрители, собравшиеся на трибунах в парке Ленинского района, голов не увидели (0:0), тем не менее амбициозные гости проявили себя только с положительной стороны. Любопытен и тот факт, что руководит молодым клубом из Автограда Дмитрий Емельянов. В бытность футболистом 47-летний специалист выступал за «Светотехнику» (в 2002 году), а затем, в сезоне - 2013/2014, входил в тренерский штаб «Мордовии»

(в тот недолгий период, когда у тренерского штурвала стоял Сергей Подпалый).

Между тем вчера стали известны и потенциальные соперники футбольного клуба «Мордовия» на стадии 1/16 финала Олимп-Кубка России. Возможная победа над тольяттинским «Акроном» (21 августа) гарантирует нашей команде домашнюю встречу с кем-то из квартета команд РПЛ: ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Урал» (Екатеринбург), «Рубин» (Казань), «Динамо» (Москва). Запланированные даты - 25 и 26 сентября. Предлагаем читателям «ВС» ознакомиться с полным кубковым раскладом, который имеет место быть на сегодняшний день.

ОЛИМП-КУБОК РОССИИ - 2019/2020

1/64 ФИНАЛА

28 июля: «Зенит» Иркутск - ФК «Чита» - 0:0, в доп. время 0:2 (Павлов, 108, Марков, 118).

4 августа: «Акрон» Тольятти - «Волга» Ульяновск - 3:0 (Титов, 25, Малаховский, 56, Мелихов, 80), «Носта» Новотроицк - ФК «Тюмень» - 0:1 (Газданов, 34), «КАМАЗ» Набережные Челны - «Звезда» Пермь - 2:2 (Гаглоев, 67, Стефанович, 88 - Ситников, 22, Тюкалов, 90), пен. 6:5. 5 августа: «Луки-Энергия» Великие Луки - «Ленинградец» Ленинградская область - 1:1 (Ослоновский, 28 - Казаков, 78), пен. 4:5, «Велес» Москва - «Красный-СГАФКСТ» Смоленск - 2:1 (Баев, 52, Дубчак, 54 - Мешковский, 82-пен.), «Зоркий» Красногорск - ФК «Рязань» - 1:3 (Орлов, 75 - Мещеряков, 14, Журавлев, 17, 68), ФК «Муром» - «Арарат» Москва - 2:3 (Косарев, 20, Киреев, 24 - Джикия, 1, 25, Логуа, 85), ФК «Калуга» - «Салют Белгород» - 3:3 (Маскаев, 15, Новицкий, 45, Волгин, 59 - Агеев, 36, Дегтев, 46, Мироненко, 61), пен. 4:5, «Черноморец» Новороссийск - «Биолог-Новокубанск» - 2:2 (Дибиргаджиев, 44, 87 - Солодаренко, 14, Дмитриенко, 22), в доп. время 4:2 (Дибиргаджиев, 92, Чабанов, 120), «Алания» Владикавказ - «Волгарь» Астрахань - 4:1 (Магомедов, 11, Хадарцев, 35-пен., Машуков, 37, Д. Кобесов, 48 - Мязин, 51), «Спартак» Нальчик - «Интер» Черкесск - 0:1 (Столбовой, 25-пен.). 9 августа: «Иртыш» Омск - «Динамо-Барнаул». 10 августа: ФК «Благовещенск» - «Сахалин» Южно-Сахалинск.

1/16 ФИНАЛА

Потенциальный расклад перед жеребьевкой. «ЗЕНИТ», «ЛОКОМОТИВ», ФК «КРАСНОДАР», ЦСКА: «Ленинградец» - «Балтика», «Арарат» - ФК «Нижний Новгород», «Алания» - «Ротор», ФК «Тюмень» - «Енисей». «СПАРТАК», «АРСЕНАЛ», ФК «ОРЕНБУРГ», «АХМАТ»: ФК «Рязань» - «Чертаново», «Салют» - «Факел», «КАМАЗ» - «Нефтехимик», ФК «Благовещенск»/«Сахалин» - «СКА-Хабаровск». ФК «РОСТОВ», «УРАЛ», «РУБИН», «ДИНАМО»: ФК «Химки» - «Авангард», «Черноморец» - ФК «Армавир», «Акрон» - ФК «Мордовия», ФК «Чита» - «Луч». «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ», ФК «УФА», ФК «ТАМБОВ», ФК «СОЧИ»: «Велес» - «Торпедо», «Шинник» - «Текстильщик», «Интер» - «Чайка», «Иртыш»/«Динамо» Барнаул - «Томь».