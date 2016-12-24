ЛУЦЕНКО ПРИНЕС ПОБЕДУ «АРСЕНАЛУ»

Футбольный клуб «Тамбов» продолжает проводить домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена». В минувший уик-энд в гости к «волкам» приезжал тульский «Арсенал», бесславно закончивший свой еврокубковый поход, уступив по сумме двух матчей во втором квалификационном раунде Лиги Европы бакинскому «Нефтчи» (0:1 дома, 0:3 на выезде). А вот в Саранске подопечные Игоря Черевченко не стали брать пример со «Спартака» и победили.

Автором единственного гола, оказавшегося в итоге победным, стал Евгений Луценко, выступавший за «Мордовию» в период с 2013-го по 2016-й год. В своем дебютном сезоне за наш клуб незаурядный нападающий победил в ФНЛ, во втором - помог добиться исторического 8-го места в Премьер-лиге, в третьем - стал обладателем «Приза зрительских симпатий». Следующие три сезона торпедовский воспитанник провел в рядах московского «Динамо». И вот теперь, в 32 года, Евгений является одной из главных надежд «оружейников».

Символично и то, что счастливой на мордовской земле для Луценко и всех поклонников «красно-желтых» стала 13-я минута. Гол был забит головой после того, как 26-летний испанец Виктор Альварес выполнил подачу в штрафную, где темнокожий россиянин Адессойе Ойеволе проиграл позицию, что и позволило Евгению нанести разящий удар.

10 августа футболистов «Тамбова» ждут в Оренбурге. В Саранске подопечные Александра Григоряна, находящиеся на данный момент на 14-й позиции в таблице, сыграют 17 августа. И снова с сильным соперником! Тамбовчанам будет противостоять еще один представитель России в Еврокубках - футбольный клуб «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30.