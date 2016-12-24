«СПАРТАК» И МГУ СРАЗЯТСЯ В ФИНАЛЕ

К двум драматичным полуфиналам было приковано внимание любителей республиканского футбола на минувшей неделе. Путевки в финал Кубка Мордовии оспаривали в Зубовой Поляне и Рузаевке. «Плайтерра», МГУ, ковылкинский «Спартак», «Рузаевка» - в этом крепком квартете команд не хватало, пожалуй, только «Ватта». Но у действующих чемпионов, конечно же, еще будет возможность наверстать упущенное в финальной «восьмерке» чемпионата.

Обе битвы за финал прошли интригующе. К перерыву и там, и там в счете вели команды, оставшиеся в итоге за чертой дальнейшей борьбы за трофей. Самобытные зубовцы забили первыми (на 13-й минуте отличился Роман Табачников), но во второй половине матча не смогли справиться с натиском куда более укомплектованной команды (одно только наличие в составе «огаревцев» таких многоопытных исполнителей, как Максим Будников и Константин Попков, скажет о многом). В итоге - крупное домашнее поражение (1:4).

В городе железнодорожников отчаянная борьба продолжалась вплоть до последних секунд матча. Сергей Ефремов хладнокровно реализовал пенальти (1:0), но затем он же совершил фол, приведший к ответному одиннадцатиметровому удару, и Дмитрий Лысов с «точки» не промахнулся (1:1). На

75-й минуте Максим Терентьев сделал всё для того, чтобы Дмитрий Савочкин пополнил свой бомбардирский баланс (1:2). На 90-й минуте Дмитрий Новичков головой вколотил мяч в сетку, оказавшись в нужное время на дальней штанге (2:2). Однако до дополнительного времени дело не дошло. На 90+2 минуте путевку в финал «красно-белым» принес Игорь Родькин.

Финал Кубка Мордовии по традиции намечен на День физкультурника, который в этом году будет отмечаться 10 августа. Правда, о месте проведения и точном времени начала битвы за трофей пока ничего не сообщается. Будем внимательно следить за развитием событий. Впереди - самое интересное.