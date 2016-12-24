НА СТЫКЕ ЛЕТА И ОСЕНИ БОЛЕЛЬЩИКИ ФК «МОРДОВИЯ» ОСПОРЯТ СВОЙ ТРОФЕЙ

Футбольный клуб «Мордовия» объявляет о начале приема заявок на участие в традиционном турнире болельщиков, проведение которого намечено на 31 августа и 1 сентября текущего года. В этот раз планируется собрать 32 команды и провести турнир по системе, аналогичной той, по которой проходил чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года (8 групп по 4 команды, далее - плей-офф, начиная с

1/8 финала).

Сообщить о своем желании принять участие в турнире можно, выслав заявку команды на электронный адрес: fcm_turnir@list.ru (в срок до 25 августа). В письме необходимо указать название команды, а также сообщить предварительный список игроков (не более 10-ти человек). Возраст участников - 14 лет и старше. Место проведения - поле с искусственным покрытием в парке Ленинского района. Контактный телефон: +7 905 389-95-03 (Виталий Викторович Лаптев).

Победителей, призеров и лучших игроков турнира ждут кубки, медали и индивидуальные награды. О том, как будет проходить турнир, оперативно расскажут наши официальные ресурсы, а также средства массовой информации.

Напомним, что впервые турнир болельщиков ФК «Мордовия» был организован в июне 2012 года и в дальнейшем проводился с разной периодичностью как летом (на открытом воздухе), так и в зимних условиях (под сводами физкультурно-оздоровительных комплексов). Первым победителем стала команда «Фанатим» (капитан - Александр Бухаров).