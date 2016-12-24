«ФАКЕЛ» В ПРОШЛОМ, НАСТРАИВАЕМСЯ НА «БАЛТИКУ»

«Мордовия» ждет в гости команду Тишкина, Маркина и Дудиева

Зацепить очки в Воронеже «Мордовии» не удалось. Подопечные Марата Мустафина продемонстрировали неплохой футбол, с упором на атакующие действия, создали немало моментов, но забить удалось лишь однажды, в то время как хозяева поразили цель дважды. Добавим, что «Факел», как и наша команда, фактически выстраивается заново, причем практически на ходу - в перенасыщенном матчами графике. Схожие трудности сейчас у многих коллективов. О том, с какой долей успеха клубы ФНЛ пройдут столь жесткий отрезок календаря, можно будет рассуждать, пожалуй, лишь ближе к завершению первого круга.

Как подтвердил сразу после матча врач ФК «Мордовия» Андрей Шункевич, состояние здоровья вратаря саранской команды Олега Смирнова, который на 12-й минуте не смог продолжить игру после столкновения с нападающим «Факела» Иваном Хлебородовым и покинул поле на носилках, не вызывает серьезных опасений. «Нашего вратаря обследовали в одной из местных больниц. К счастью, всё обошлось. Небольшое сотрясение, но ничего серьезного. Мы забираем Олега с собой в Саранск», - оперативно проинформировал взволнованную общественность Андрей Николаевич.

Ближайший соперник «Мордовии» - калининградская «Балтика», идущая последней в таблице. В шести турах «моряки» смогли победить только однажды (что любопытно), в Воронеже. Вице-капитаном балтийцев является умудренный опытом защитник Максим Тишкин - воспитанник мордовского футбола. Наряду с ним, за «бело-синих» выступают еще два хорошо знакомых нашим болельщикам футболиста - Аслан Дудиев (восстановился после травмы и, скорее всего, прилетит на игру в Саранск) и уроженец Ковылкина Михаил Маркин, перебравшийся в янтарный край из питерского «Зенита-2». Массажистом в «Балтике» работает Игорь Раков, больше известный в нашем регионе как футбольный и хоккейный арбитр. Вратарей «кенигсбергских львов» тренирует Андрей Никитин, которому в достаточно смутном сезоне 1999 года довелось защищать ворота «Светотехники».

«ФАКЕЛ» Воронеж - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:1

Голы: 1:0 - Олег Дмитриев (34), 1:1 - Антон Орлов (49), 2:1 - Александр Теняев (59-авт.).

«Факел»: Д. Ермаков, Хайманов, Лихачев, Красильниченко (Рябокобыленко, 57), Дмитриев (Корян, 81), Мазуров (Пухов, 64), Воробьев (к) (Букия, 90), Черевко, Мастерной, Гладышев (Яковлев, 68), Хлебородов. Главный тренер - Сергей Оборин.

ФК «Мордовия»: Смирнов (Шебанов, 12), Ятченко, Климов, Хрипков (к), Теняев, Дворецков (Сергеев, 66), Орлов, Буранов (Навлётов, 60), Адаев, Джумаев, Базелюк (Шустов, 75). Главный тренер - Марат Мустафин.

Предупреждены: Хайманов, 24, Мазуров, 28, Дмитриев, 64, Черевко, 87 - Буранов, 41, Хрипков, 63, Навлётов, 73.

Судьи: Панин (Дмитров), Миневич (Смоленск), Богданов (Верея).

Делегат ФНЛ: Филипп Яковлев (Москва). Инспектор: Дмитрий Попов (Москва).

3 августа. Воронеж. «Центральный стадион профсоюзов». 2204 зрителя.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Конечно же, мы расстроены результатом. Рассчитывали взять в Воронеже очки, но матч проигран. В первом тайме владели преимуществом, неплохо контролировали мяч. Были подходы к воротам. Но, как обычно, в завершающей стадии не хватало последней передачи. Первый пропущенный гол стал следствием грубой ошибки. В зоне отбива так играть нельзя. Единоборства там нужно выигрывать. После перерыва сравняли счет, но затем, непонятно почему, просели, прижались к своим воротам, что и привело ко второму голу. Дальше, при стандартах, были моменты, но где-то не сработали, а где-то удачно действовал вратарь «Факела». В целом же матч получился по-хорошему боевым, интересным для болельщиков.

- От Базелюка наверняка ожидали большего? Он цеплялся за мячи, но все-таки форвард должен создавать остроту у ворот соперника. Однако этого не было…

- Нападающие - это всегда зависимые люди. Да, он цепляется за мячи, но, если нет нацеленных передач от полузащитников, тяжело создать что-то особенное впереди. Форвардов надо снабжать мячами, и в этом плане необходимо, чтобы должным образом работали фланги. Наши игроки старались, но, к сожалению, не всегда эти передачи доходили до нужного адресата.

- Травма голкипера психологически повлияла на команду?

- У нас профессиональный спорт. Подобное случается. Эпизод, естественно, не самый приятный. Но к этому надо быть готовым. Слава богу, что нет серьезных последствий. Мы обговорили все моменты в перерыве и на второй тайм выходили, думая конкретно об игре, а не о разного рода факторах.

Сергей ОБОРИН, главный тренер «Факела»:

- Для нас это первая долгожданная победа. Считаю, что этот матч подтвердил: у нас потихоньку начинает складываться хороший игровой коллектив. Мы забили первыми, но «Мордовия» сравняла счет, поэтому нужно было приложить немало усилий для того, чтобы снова переломить ход матча. Наконец-то нам удались голы. Был уверен в ребятах, что они способны прибавить во втором тайме. Ведь это прослеживалось и в предыдущих играх. Мы не сдались, не рассыпались, проявили самоотдачу, благодаря чему и превзошли соперника. Крепнет взаимопонимание между игроками. Победить мы могли и раньше, но не удавалось воплощать преимущество в голы. В этот раз всё получилось. Большой объем выполненной работы принес нам три очка. Будем стремиться побеждать в каждом матче - вне зависимости от того, где и с кем будем играть.

- Уточните, в каких компонентах «Факел» превзошел «Мордовию»?

- В голах. Гости ведь тоже имели моменты, и нас несколько раз, будем откровенны, выручал вратарь. Говорить о явном преимуществе, например, во владении мячом, нельзя. После второго забитого гола волей-неволей мы играли по счету. Результат, конечно, вполне мог быть и другим, но, видимо, в этот раз мы заслужили удачу.