Михаил Полицеймако: «Надо давать надежду на лучшее!»

Ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия» мечтает о собственном телешоу

Михаил Полицеймако - сын известного комика Семёна Фарады. А его мама, актриса Театра на Таганке, - дочь народного артиста СССР Виталия Полицеймако, ведущего актера легендарного БДТ. Его внук, актер, продолжает семейную династию и успешно работает в театре, снимается в кино. Но телезрители всей страны хорошо его знают и любят по передаче «О самом главном», где вместе с доктором Сергеем Агапкиным они по утрам заряжают зрителей хорошим настроением, находят здоровое решение каждой проблемы и делятся полезными советами.

«Я не врач - я телеведущий»

- Михаил, программу «О самом главном» без вас представить теперь уже трудно...

- Это обманчивое ощущение, что без тебя ничего не получится. Как говорили раньше: «Незаменимых у нас нет». И это так! Программа существовала без меня почти пять лет. За это время у меня были другие проекты на других каналах. Я был рад, когда мне поступило предложение вернуться в программу «О самом главном». Я очень дорожу этим проектом. Мне нравится то, что у нас сейчас происходит. Особенно в последнее время. Программа набрала хорошие обороты. В ней поднимаются и рассматриваются актуальные темы, и всё это делается без лишней мишуры и лишней воды. Мы говорим всё по делу: о том, что интересует сейчас людей.

- Когда вы стали ведущим программы «О самом главном», знаниями в области медицины обладали?

- А я и сейчас не обладаю никакими знаниями в этой области. Я же всё-таки не врач! Да, у меня есть диплом. Я актёр театра и кино, я телеведущий. А вот каких-то глубоких знаний медицины и тем более диплома на лечение людей у меня нет! (Смеётся.) Я являюсь ведущим программы - и не более. И если вы успели заметить, я не лечу людей, а вместе со зрителями задаю вопросы врачам, интересуюсь, как вести себя в том или ином случае. Поймите, просто существуют вещи, которые мне интересны. Это различные заболевания и различные ситуации, с ними связанные. И я вместе со зрителями узнаю для себя много нового. Но самолечением не занимаюсь!

«Сергей Агапкин - очень хороший парень!»

- Вы сразу нашли понимание на площадке с вашим соведущим Сергеем Агапкиным?

- Когда только начинали вести эту программу, то сразу подружились. Он очень хороший парень, большой профессионал, работяга и трудоголик. Он действительно ведёт здоровый образ жизни. Не потому, что так надо, а потому, что он к этому привык. И он никого к этому не призывает, ничего никому не навязывает, а собственным примером показывает, что здоровая жизнь - это прекрасно!

- Какие советы он вам даёт? И кто из вас больше поддерживает друг друга на площадке?

- Думаю, что поддерживаем мы пополам, пятьдесят на пятьдесят. Серёжа - большой знаток материала, а весь юмор и общение со зрителями - на мне. Поэтому у нас и парное ведение. Допустим, когда ведёт врач, то он не всегда обладает харизмой. Но уже столько всего пройдено и сделано вместе, что, несмотря на перерыв, который у нас был, мы хорошо друг друга понимаем. И у нас достаточно крепкий тандем.

- А разве в программе «О самом главном», в которой говорят о серьёзных вещах, есть место юмору?

- Я говорю серьёзные вещи, делая выводы из сказанного докторами. А юмор - да, он присутствует. А почему нет? Существуют различные рубрики, касаемо продуктов и различных ситуаций с нашими зрителями в студии. Да без юмора, я вам скажу, жить невозможно! Хотя он, конечно, не «основополагающая» линия в нашей программе. Самая главная цель - это темы, которые волнуют зрителей: как вести себя людям в сложных ситуациях и к кому нужно обращаться за помощью?

- Сами вы за помощью или советом к Сергею Агапкину можете обратиться в любое время?

- Звонить в три часа утра и говорить, что у меня болит палец на правой ноге, точно не буду. Но на съёмках, безусловно, могу задать интересующий меня вопрос. Это вполне нормально.

- Семьями дружите?

- Скажем так: и его дети, и мои знают о существовании друг друга.

Продукты, «которые убивают»

- В последнее время на федеральных каналах появились программы по медицине. На спутниковых платформах и в кабельных сетях появились специализированные медицинские каналы. Чем можно это объяснить?

- Думаю, если бы зрителю это было неинтересно, то такого количества программ и каналов не появилось бы. Что касается здоровья, то люди, может, хотят побольше пожить? Может быть, влияет та пугающая статистика, что мужчины редко доживают до 64 лет? Может, надо что-то менять? А возможно, люди проснулись и решили заняться своим здоровьем - может, с этим связано? Но у нас же есть такая тенденция, что если появляется что-то интересное, то все начинают этим заниматься. И это не всегда правильно. Самое главное - чтобы в программе о здоровье присутствовал профессиональный врач. И эксперты, которые в этом разбираются, а не какие-то доморощенные целители или шарлатаны... Но меня поражает совсем другое. На программе мы часто говорим о продуктах, которые нельзя употреблять, которые убивают людей. Фастфуд - блюда и продукты быстрого приготовления: бургеры, лапша, супы, газировка... И параллельно реклама всего этого идёт на всех каналах! Вот этого я не понимаю: мы говорим, что фастфуд - это плохо, а, условно говоря, через 15 минут после выхода нашей программы в эфире демонстрируется его реклама! Почему? У нас же, например, запрещена на телевидении реклама табачных изделий и спиртного. И что? От этого табак и спиртное стали меньше продавать?.. Радует одно: сегодняшняя молодёжь меньше употребляет спиртное, больше занимается спортом. Так почему же сегодня с экранов их призывают есть бургеры и супы быстрого приготовления, показывают эту навязчивую рекламу? Зачем? Мне это непонятно...

«Стараюсь работать над собой»

- Михаил, вы можете про себя сказать, что вы - состоявшийся ведущий, умеющий работать в разных форматах?

- Нет, я не могу так о себе сказать. Об этом должны и могут говорить другие люди. На самом деле очень сложно самого себя оценивать. Знаете, когда спрашивают: «А какое у вас амплуа?» - я всегда говорю: «Это вам решать, какое у меня амплуа». Я не вижу себя со стороны и не могу, да и не собираюсь, себя оценивать. Мне это не нужно. Я могу сказать, что стараюсь всегда учиться и работать над собой в любой ситуации. В ситуации шоу, в ситуации юмора и в ситуации спектакля. И надеюсь, что у меня есть какой-то прогресс...

- Что даёт вам работа на телевидении?

- Ещё с институтских времён я хотел работать на телевидении. Сейчас от работы я получаю огромное удовольствие! Это, прежде всего, живое общение. Телевидение - это тонко срежиссированная модель, где есть возможность импровизации. И ты этим пользуешься. Ты не всегда знаешь, как поведёт себя гость, врач или зритель. И это держит тебя в каком-то определённом тонусе… Кстати, думаю, в свои 43 года я уже созрел для какой-нибудь другой передачи: комедийной или информационно-комедийной. Но пока у меня есть программа «О самом главном», и я этому очень рад. Рад, что у меня есть возможность импровизировать.

О самом главном

- Михаил, говоря «я созрел для другой передачи», что вы имеете в виду? Что созрели для чего-то большего?

- Да, если мы говорим о мечте. Мне бы хотелось вести какую-нибудь вечернюю комедийную программу. Думаю, что я для неё готов!

- Идея интересная, но, наверное, не вполне реализуемая?

- Тут важна не просто персона. Тут главный вопрос в идее... Я с большим удовольствием и интересом смотрю вечерние шоу на западных каналах. Меня поражает размах и количество вечерних и развлекательных программ. У них они существуют практически на каждом «центральном» канале. У нас, к сожалению, такого нет. В России же мы по вечерам смотрим либо сериалы, либо политические ток-шоу. А вот с юмористическими шоу у нас голодновато... А это очень необходимо: нужно, чтобы люди больше улыбались. Сейчас очень много скрытой и открытой агрессии. А когда человек улыбается (и это доказано учёными), он продлевает себе жизнь! Юмор - это путь к хорошей жизни. Но, как видите сами, этого пока у нас нет… Хотя надеюсь, что ситуация рано или поздно изменится...

- Но в 90-е на нашем телевидении были развлекательные и юмористические программы. А потом они куда-то ушли… Может, сегодня зритель предпочитает смотреть политические или скандальные шоу?

- Я не занимался аналитикой российского телевидения. Но таких интересных и весёлых программ, как «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым и «Клуб «Белый попугай», которую вёл Юрий Никулин, сейчас нет. Программа «Приют комедиантов» на «ТВ Центре», в которой я снимаюсь, выходит, к сожалению, всего раз в неделю. И тот уровень юмора, который предлагается зрителю, слишком низок. Мне кажется, что зрители достойны большего. Людей, как мне кажется, не нужно запугивать тем, что всё плохо. Наоборот, необходимо давать надежду на лучшее. Что всё будет хорошо!