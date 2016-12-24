В фокусе криминала

Времена, конечно, настали непростые. И при нехватке возможностей для легального и «чистого» заработка, в нынешних реалиях всё большую популярность получают разнообразные уловки, призванные всеми правдами и неправдами облегчить кошелек доверчивых соотечественников. Самое печальное, что в фокусе хитроумного внимания всё чаще оказываются люди преклонного возраста.

Причины, по которым пожилые люди бывают сегодня так безоглядно наивны, наверное, следует искать в советском прошлом. Тогда вокруг находилось немало порядочных людей, а газеты и телевидение были избавлены от рекламы сомнительного свойства. То ли дело сейчас: на тебя обрушиваются волны «уникальных предложений», целители обещают излечение от самых скверных недугов, пилюли обладают чудодейственными свойствами, и даже самые незамысловатые изделия выдаются за образчики передовой науки. Ну как тут разобраться пожилому человеку? Да и посоветоваться порой бывает просто не с кем.

Избавлю от порчи и денег

В конце минувшего года пенсионерка из чамзинского села Пянгилей установила своеобразный рекорд: не посвящая в свои дела близких людей, она перевела «экстрасенсам» без малого 1,5 миллиона рублей.

68-летняя женщина рассказала полицейским, что на одном из телеканалов ее заинтересовала передача с участием экстрасенсов. С экрана вещали ворожеи, маги и прочие колдуны. Они уверяли, что оказывают эффективную помощь в избавлении от всех недугов. Пожилая женщина заинтересовалась и решила позвонить по указанному на экране номеру телефона. По одному номеру пенсионерке никто не ответил, но настойчивая женщина решила не сдаваться и перезвонила по второму. Оператор представился сотрудником института парапсихологии и выслушал жалобы пожилой женщины. Собеседник пообещал в несколько этапов решить проблемы заказчицы и предложил ряд сеансов. Мужчина заверил, что проводить сеансы будет известная в магических кругах дама, финалистка одного из сезонов русской «Битвы экстрасенсов».

Пенсионерка решила, что известная ворожея наверняка поможет. Старушка рассказала, что в ее жизни давно черная полоса: скоропостижно скончались родные люди, напасти и проблемы сыплются со всех сторон. «Ничего удивительного. Всё ясно: на вас наложили порчу или проклятие, - заявила «титулованная» особа. - Если не избавиться от напасти, вас ждут еще более плачевные последствия. Но вы не переживайте. Мы сможем вам помочь и избавим от страшного недуга. Правда, для этого понадобится несколько сеансов. Ведь на вас наложили сильное проклятие. Будем проводить магические ритуалы. Но сразу предупреждаю: сеансы платные. И самое главное условие: рассказывать о том, что я помогаю вам избавляться от проклятия, никому нельзя, особенно родственникам, иначе ритуалы не помогут!»

Пенсионерка из Пянгилея всё приняла за чистую монету и согласилась на все условия телеэкстрасенса. После этого женщине дурили голову на протяжении нескольких месяцев, пока не вытянули у нее все деньги. «Для сеанса снятия проклятия и порчи вы должны заказать у нас магические свечи и зеркало, - уверяла колдунья. - Свечи стоят 10 тысяч рублей, зеркало - 50 тысяч рублей. Пересылать их мы не станем, поскольку будем проводить с ними ритуалы у себя». Пенсионерка согласилась и отправила первый транш телеэкстрасенсам. Деньги она переводила на банковские карты и электронные кошельки магических проходимцев. Каждый раз женщине приходилось ехать из села в райцентр, чтобы перевести деньги через терминал.

Платить нужно было за каждый сеанс. Как-то раз экстрасенс позвонила старушке и заявила: «Как раз сейчас мы проводим ритуал снятия проклятия. Слышите?» Женщина прислушалась: в трубке послышался шепот, кто-то читал какие-то заклинания или молитвы, потом вдруг раздался звук бьющегося стекла. «Вы слышали? Это разбилось магическое зеркало, которое вы у нас заказывали для ритуала, - заявила ведунья. - Это говорит о том, что у вас большие проблемы. Проклятие перешло и на ваших близких! Вам нужно снова заказать у нас магическое зеркало для последующих ритуалов».

Вскоре пенсионерка перевела все свои сбережения дурившим ей голову экстрасенсам. Однако колдуны-аферисты не отставали и придумывали новые разводы. В какой-то момент на очередное магическое зеркало с жертвы потребовали 100 тысяч рублей. Пожилая женщина заявила, что таких денег у нее нет. Через некоторое время мошенники позвонили снова: «Деньги за вас вынужден был внести чужой человек. За это на вас наложен штраф - 170 тысяч рублей!» Потом попросили перевести крупную сумму для покупки специальных кинжалов для урезания порчи. Пенсионерка из Мордовии вынуждена была взять деньги в долг и расплатиться с магами. За несколько месяцев общения с телеэкстрасенсами доверчивая женщина перевела неизвестным 1 миллион 472 тысячи рублей.

В какой-то момент пенсионерка не выдержала и рассказала свою историю родственникам. Они были шокированы произошедшим и посоветовали срочно обратиться в прокуратуру и писать заявление. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Первым делом полицейские проверили версию о причастности к афере финалистки русской «Битвы экстрасенсов». Дама заявила, что общается с клиентами исключительно через визуальные контакты - по скайпу. По ее словам, к разводу пенсионерки из Мордовии она никакого отношения не имеет. Экстрасенс предположила, что ее именем просто прикрывались какие-то шарлатаны.

Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют не доверять рекламным объявлениям гадалок и экстрасенсов об исцелении от недугов. Помните: это мошенничество! Не перечисляйте деньги за услуги «экстрасенсов» на неизвестные расчётные счета и не передавайте их посредникам! Не выполняйте требования о перечислении денег ни под каким предлогом! Особую бдительность следует проявлять родственникам престарелых людей, а именно контролировать их действия, быть в курсе их жизни, периодически напоминать им о возможных фактах мошеннических действий со стороны аферистов.

Внимание на миллион

Бывают в жизни ситуации, когда пожилые люди в стремлении сделать всё по своему упрямому разумению устраивают себе разорительные проблемы. 89-летний пенсионер из Саранска после смерти сына проживал один и на склоне лет решил запомниться благим делом: он оформил договор дарения на свою квартиру дочери хорошего знакомого. Взамен пожилой человек ничего не требовал, но через некоторое время обиделся на отсутствие должного внимания со стороны облагодетельствованной особы. «Я тебе квартиру подарил, а ты за мной совсем не ухаживаешь! - сказал он. - Расторгну договор и верну жилье себе». С юридической точки зрения договор дарения не обязывает нового владельца квартиры ухаживать за дарителем. Подобное условие прописывается обычно в договоре ренты. Однако пенсионер твердо решил расторгнуть договор и обратился к юристам. Специалисты по жилищному праву объяснили пожилому человеку, что законных оснований для расторжения договора дарения нет, и отказались браться за это дело.

Но житель Саранска не успокоился, а когда увидел по телевизору рекламу фирмы, которая обещала решить любой юридический вопрос, немедленно взялся за телефон. Собеседник пенсионера представился юристом московской конторы, выслушал клиента и пообещал помочь расторгнуть злополучный договор. Правда, за свои услуги он обозначил весьма приличную сумму гонорара. Пенсионер согласился и отослал деньги через банк. В дальнейшем «работник юридической фирмы» просил оплатить различные услуги: по оформлению документов, составлению иска и т.д. Суммы при этом были немаленькими. Деньги пожилой человек исправно отправлял по указанным счетам. Когда доверчивый пенсионер перевел 1,3 миллиона рублей и от сбережений не осталось ни копейки, юрист просто перестал выходить на связь. Естественно, договор дарения так и не был расторгнут. Пенсионер обратился в органы внутренних дел. Полицейские выяснили, что в Москве, по адресу, где якобы располагалась фирма, ее на самом деле нет. Деньги, которые переводил пожилой человек, снимали разные люди в нескольких местах.

Театр двух актеров

82-летняя пенсионерка из Саранска проходила по бульвару Эрьзи, когда неподалеку от нее остановилась машина с московскими номерами. С пассажирского места из окна высунулся мужчина и завел беседу с женщиной. Незнакомец рассказал, что они с другом приехали в Саранск из другого региона, что в Мордовии торговали постельным бельем, продали практически всё, что осталась лишь малая толика партии. «Везти обратно домой не хочется. Мы через месяц снова приедем торговать в Саранск. Можно мы у вас на хранение оставим? - поинтересовался пассажир из авто. - Естественно, не бесплатно. Мы готовы вам заплатить за хранение 5 тысяч рублей». Жительница Саранска согласилась помочь приезжим.

Визитеры посадили старушку в авто и повезли в сторону дома, а попутно стали выяснять, есть ли у пенсионерки сбережения. «Нам собираются отправить крупный денежный перевод из дома. Но вот беда: здесь нет отделения нашего банка. А деньги нужно как-то получить. Может быть, у вас есть сберегательная книжка?» - выведывали незнакомцы. Стоило пенсионерке утвердительно кивнуть, как мошенники снова предложили ей заработать: «Давайте сделаем так: родственники из дома переведут нам деньги на вашу сберкнижку, а мы вам за это 50 тысяч рублей дадим. Так сказать, за аренду». Забыв про то, что знакома с «иногородними предпринимателями» всего 5 минут, женщина согласилась на выгодное предложение.

«Нам должны перечислить крупную сумму денег, но, сколько конкретно, мы не знаем, - продолжали разыгрывать спектакль мошенники. - Чтобы наши деньги с вашими не смешались, сделаем так. Сейчас поедем в банк. Вы снимете с книжки всю наличность и передадите нам пустой счет». Женщина согласилась. В банке пенсионерка заявила, что хочет снять деньги с книжки - 795 тысяч рублей. Кассир поинтересовалась, зачем ей такая крупная сумма наличными, на что «находчивая» женщина заявила, что деньги нужны для покупки квартиры. Как правило, такие крупные суммы приходится заказывать заранее. Но в тот день в отделении банка была крупная сумма наличности. Пожилая жительница Саранска с пачками денег снова села в машину к незнакомцам.

По пути домой один из аферистов в салоне машины попросил старушку передать деньги, чтобы для чего-то переписать номера банкнот. Спустя некоторое время он вернул увесистые пачки с купюрами женщине. Пенсионерка убрала их в сумку, а когда добралась до дома, решила пересчитать. Но едва не упала в обморок, заметив, что вместо настоящих денег у нее в руках оказались купюры «банка приколов».

Женщина сразу же позвонила в полицию и рассказала обо всем. Однако, в силу своего преклонного возраста, не смогла назвать полицейским ни четких примет, ни марки машины, ни ее номера. Саранские полицейские вычислили авто через камеры видеонаблюдения. Задержать по горячим следам аферистов не удалось. Выйти на их след получилось только спустя год. Одного из них - работавшего на стройке в Москве 45-летнего уроженца Волгоградской области Александра Юренко - задержали.

Примечательно, что местный участковый не раз проводил с потерпевшей беседы, в которых объяснял, как не стать жертвой мошенничества, и даже на подробных примерах рассказывал о схемах махинаций, которые используют шарлатаны. Всё напрасно, когда на горизонте маячит «бесплатный сыр».

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание Юренко своей вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, мужчина добровольно возместил пенсионерке ущерб. Суд также учел положительные характеристики подсудимого, наличие у него заболевания и несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Более того, старушка в суде заявила, что не настаивает на суровом наказании.

В итоге суд признал Александра Юренко виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.