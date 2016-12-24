Едва выйдя на волю, уголовник совершил разбойное нападение на таксиста

31 июля, около 23 часов, в полицию Рузаевки поступило сообщение от водителя одной из местных служб такси. Он рассказал, что незадолго до этого к нему в автомобиль «Лада Гранта» сел пассажир и попросил довезти до поселка Левженский. И только в пути выяснилось, что таксисту достался весьма оригинальный клиент: не желая оплачивать поездку, тот напал на водителя с ножом. По словам заявителя, агрессивный пассажир нанес ему ранения в область плеча, предплечья и пальцев руки, после чего пытался открыто похитить денежные средства и завладеть автомашиной. Но таксист оказался не робкого десятка и отбился от нападавшего. Встретив отпор, злоумышленник выскочил из авто и скрылся.

По приметам, указанным потерпевшим, подозреваемый был задержан оперативниками буквально через несколько минут. Взяли его в поселке Левженский, где он уже успел проникнуть в салон припаркованной «Газели» через выставленное окно. На этой автомашине он предполагал скрыться после совершенного преступления, однако был схвачен полицейскими.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность задержанного. Им оказался освободившийся несколько дней назад из мест лишения свободы 43-летний гражданин без определенного места жительства. Теперь ему предстоит ответить по разбойной статье.



