Удушил оппонента ремнем безопасности в машине

В дежурную часть ММО МВД России «Ковылкинский» поступило сообщение об обнаружении в салоне личной автомашины в селе Курнино тела 32-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Оперативники, прибывшие на место, обнаружили в авто бездыханное тело мужчины, на шее которого были явственно видны следы удушения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность причастного к убийству была установлена по горячим следам. Подозреваемым оказался 51-летний односельчанин погибшего, который был задержан у себя дома.

Как выяснили сотрудники полиции, ночью 29 июля между мужчинами произошел конфликт. Более молодой оппонент подъехал к дому подозреваемого на машине. Выяснение отношений между ними быстро переросло в драку, после которой ночной визитер уехал. Но

51-летний житель села решил, что конфликт не исчерпан. Он отправился к дому односельчанина и застал его в салоне автомобиля. Последнее слово в ссоре осталось за старшим: он удушил бедолагу ремнем безопасности, после чего вернулся к себе домой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», санкциями которой предусмотрено наказание сроком до 15 лет лишения свободы.



