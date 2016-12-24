Мотоциклист разбился на дороге

Невнимательность при управлении транспортом вновь оказалась причиной трагических аварий, унёсших жизни двух человек. ДТП со смертельным исходом случились 4 августа.

В Ельниковском районе около полудня на 2 км автодороги «обход с. Ельники» 47-летний водитель автомашины «ВАЗ-21102», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Круз». В результате ДТП водитель «десятки» от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, травмы получили два пассажира отечественной легковушки, а также 36-летняя пассажирка «Шевроле Круз». Пострадавшие были доставлены в краснослободскую больницу.

В этот же день, примерно в 15.30, в Ардатовском районе, на автодороге у подъезда к селу Каласево, погиб 39-летний водитель мотоцикла «ДНЕПР-11». Согласно предварительным данным, он не имел прав на управление этим транспортным средством, передвигался на нем без мотошлема и, судя по всему, на скорости просто не справился с управлением. В результате двухколесный мотоцикл опрокинулся на проезжую часть дороги. Пострадавший водитель бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Ардатовскую районную больницу, где от полученных трав скончался в реанимационном отделении.

Днем ранее едва не закончился трагически дорожный инцидент в Рузаевке. В 19 часов 25 минут на улице 40 лет Победы 18-летний водитель автомашины «Фольксваген Гольф» совершил наезд на 2-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП ребенка с различными травмами доставили в рузаевскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По данным госавтоинспекции, водитель находился за рулем трезвым.



