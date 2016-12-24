Как свести к минимуму риски при покупке недвижимости

Тема безопасности сделок с недвижимостью всегда остается одной из самых актуальных. Подделка документов, аванс, который могут не вернуть, фирмы-однодневки… От действий преступников не застрахован никто. Управление Росреестра по Республике Мордовия рекомендует придерживаться ряда правил, чтобы свести к минимуму риск попасться на удочку мошенников.

Первое правило. Изучите документы продавца. Хорошо, если вы это сделаете с помощью юриста. Собственник недвижимости должен предоставить документы, которые объяснят, как она у него оказалась: договор купли-продажи, дарения, мены и т.п. Если документов нет, это повод насторожиться.

Второе правило. Если приобретается жилое помещение, попросите продавца предоставить вам выписку из домовой книги. В этом документе указано, кто зарегистрирован в помещении. Не лишним будет не полениться и обратиться за его получением вместе с продавцом. Это тот документ, который, к сожалению, часто подделывают.

Третье правило. Самостоятельно закажите выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В указанном документе будет отражаться актуальная информация об объекте (его характеристики, отсутствие или наличие арестов и иных ограничений либо обременений, собственник и т.д.).

Четвертое правило. Если в Едином государственном реестре нет никаких сведений об интересующем вас объекте, нужно обратиться в орган, который регистрировал право собственности до 1998 года. На территории республики Мордовия эти функции были возложены на БТИ, в некоторых случаях достаточно было удостоверить сделку у нотариуса и зарегистрировать документы в сельской администрации по месту нахождения объекта.

Пятое правило. Прежде чем покупать квартиру, пообщайтесь с соседями: спросите, кто в ней жил, кто был предыдущим собственником. Постарайтесь узнать побольше информации о квартире.

Шестое правило. Если объект отчуждается по доверенности, то важно знать, что существует ресурс, где в онлайн-режиме можно проверить, не отменен ли документ. Сервис проверки доверенности доступен на официальном сайте федеральной нотариальной палаты.

Седьмое правило. Если имущество приобретено в браке и отчуждается в период брака, уточните у продавца, имеется ли согласие другого супруга на отчуждение объекта. При этом необходимо понимать, что сделки, совершенные без согласия третьего лица, являются оспоримыми и подлежат регистрации, но при этом покупателя может ожидать неприятный сюрприз. При получении зарегистрированных документов в выписке из Единого государственного реестра будет указано, что он приобрел объект без соответствующего согласия. На практике это означает, что в рамках срока исковой давности сделка может быть оспорена в суде.

Управление Росреестра по Республике Мордовия рекомендует придерживаться этих нехитрых правил, чтобы радость от приобретения недвижимости не была впоследствии омрачена всплывшими фактами мошенничества.