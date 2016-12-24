Ушел из жизни талантливый журналист Сергей Пригарин

2 августа в возрасте 60-ти лет ушел из жизни Сергей Алексеевич Пригарин - талантливый журналист, пользовавшийся заслуженным признанием как автор множества публикаций по криминальной тематике и проблемам борьбы с организованной преступностью. Он трудился в газетах «Саранские вести», «Вечерний Саранск», «Известия Мордовии».

На работу в наш еженедельник он пришел в середине 90-х годов уже такого далекого двадцатого века. Республика и вся страна в то время переживали острый период слома прежней экономической модели и активного развития новых предпринимательских структур. Как ни трудно вспоминать, тогда всё это сопровождалось настоящим разгулом преступности и громкими бандитскими расстрелами. Мордовии в этом смысле не повезло. Здесь накал криминальных страстей был особенно велик: надо думать, сказалась благодатная почва саранских контор, проторивших дорожку организованной преступности. Сергей Пригарин по роду своей журналисткой работы сталкивался с чудовищными проявлениями человеческой агрессии и жестокости, повальным бессердечием, цинизмом и предательством. Справиться с таким грузом профессиональных «впечатлений» ему помогала убежденность, что, какие бы тяжелые испытания ни уготовила человеку судьба, не следует опускать руки, надо двигаться дальше с надеждой на лучшие перемены. Отсюда его многочисленные поговорки, которыми он сыпал в разговоре, на удивление, к месту. В них всегда сквозила какая-то особая жизненная правда. Эта правда находила свое отражение и в его авторских материалах, привнося в них дополнительную убедительность.

Для многих журналистов новой формации он представал эдаким тертым калачом, много повидавшим на своем профессиональном веку. И образ этот, в общем-то, вполне соответствовал действительности. При этом с коллегами Сергей держался по-приятельски, мог поговорить «за жизнь» и провести нужные житейские параллели. Любил разыгрывать коллег, но делал это необидно, так что сердиться на него было просто невозможно.

Несколько лет назад он перенес инсульт, но все равно стремился к работе, пусть уже и не связанной с журналистикой.

Вечная тебе память, Сергей Алексеевич.