В Мордовии стартовала ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу!»

Региональный волонтерский штаб «Добровольцы Мордовии» и Мордовский республиканский молодежный центр объявили о начале ежегодной благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу!». Акция по сбору школьных принадлежностей для малообеспеченных и многодетных семей, а также других категорий детей и семей, которым нужна наша общая помощь и поддержка, приурочена к 1 сентября.

В рамках акции принимаются новые рюкзаки, тетради, папки, пеналы, альбомы, краски, пластилин и прочие школьные принадлежности. Стать участником акции либо ее соорганизатором может каждый неравнодушный человек или предприятие (любое физическое или юридическое лицо).

Приносить канцелярские товары можно по 25 августа каждый будний день, с 9 до 18 часов, в кабинет № 212 ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр» (отдел развития волонтерского движения), расположенный по адресу:

г. Саранск, ул. Большевистская, 33. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7-952-077-2818 или у администраторов группы в социальной сети «Добровольцы Мордовии» (https://vk.com/volunteers_mordovia). Не оставайтесь равнодушными! Давайте вместе поможем тем, кто в этом так нуждается!