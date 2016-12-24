В Саранске состоялась ярмарка меда

4 августа в Саранске состоялась первая в этом сезоне медовая ярмарка. Традиционное место ее проведения - площадка возле Республиканского дворца культуры. В столицу Мордовии приехали 20 участников из Старошайговского, Рузаевского, Инсарского, Атяшевского, Большеберезниковского, Кочкуровского, Чамзинского, Ардатовского, Инсарского, Краснослободского, Лямбирского и Темниковского районов. На продажу они привезли мёд, прополис, воск, пыльцу, пергу, маточное молочко, восковые свечи и другие продукты пчеловодства. Горожане могли приобрести сладкое лакомство, предварительно продегустировав его. Здесь был представлен и гречишный мёд, и цветочный, и мёд из разнотравья.

Вместе с горожанами на ярмарку пришел мэр Саранска Петр Тултаев. «Первая медовая ярмарка в Саранске была проведена 5 лет назад. Она сразу начала пользоваться популярностью у горожан. В последние годы мы приняли решение: проводить ее необходимо несколько раз в сезон. Единственное условие для участия в этой ярмарке: пчеловод должен быть из республики Мордовия! С участников ярмарки мёда арендная плата не берется. Если пчеловоды из других регионов хотят продавать свой мед в Саранске, то они могут пойти на рынок, например. А эта площадка - для продажи меда, собранного в родных краях», - отметил Петр Тултаев.

Глава города обошел все торговые палатки, пообщался с пчеловодами, продегустировал мед. «Из всего представленного ассортимента мне больше всего нравится мед из разнотравья. Такой и купил. Также по рекомендации пчеловодов купил пыльцу. Говорят, она обладает множеством полезных свойств, применяют ее как для профилактики, так и для лечения многих болезней», - с улыбкой сказал Петр Тултаев.

«Спасибо большое за ярмарку, - обратился один из посетителей ярмарки к Петру Тултаеву. - Мы всегда здесь приобретаем мед, постоянные клиенты одного из пчеловодов. Не признаю мед от одного растения. Пчела ведь не будет летать только по цветам одного сорта... Поэтому всегда покупаем мед из разнотравья. На мой взгляд, это самый вкусный и полезный сорт меда», - признался мужчина.

Трехлитровую банку меда пчеловоды продают на ярмарке за 1500 рублей. Цена 250 г меда в сотах с пергой - от 125 рублей, меда в сотах - от 150 рублей. «Пчеловоды привозили 5 тонн меда, продали 3,2 тонны. По сравнению с предыдущими ярмарками, проходившими в аналогичный период, в этом году меда продано больше», - рассказала в понедельник на оперативном совещании в Администрации города заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск Ирина Объедкина.

На ярмарке можно было приобрести рассаду ягод, саженцы. Следующая ярмарка меда состоится 11 августа. По поручению Петра Тултаева в ее рамках также будет организована продажа яблок.



