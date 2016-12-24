Директором муниципального предприятия городского округа Саранск «Горэлектротранс» назначен Андрей Кулагин

С 5 августа текущего года директором муниципального предприятия городского округа Саранск «Горэлектротранс» назначен Андрей Викторович Кулагин.

Андрей Викторович родился в 1973 году в Саранске. Общий трудовой стаж - 28 лет. В 1992 году окончил Саранский техникум электронных приборов по специальности «Наладчик технологического оборудования», в 2013 году - МГУ им. Н.П. Огарёва по специальности «География».

Трудовую деятельность начал в 1991 году в должности наладчика технологического оборудования третьего разряда ПО «Электровыпрямитель». С 1994 по 1995 год работал экспедитором в ТОО «Джокер». В 1996 году был назначен директором ООО «Экспериментальный НТЦ «Неолит». С 1998 по 2001 год возглавлял ООО «ПЭНТР «Полимермаш».

Последние 18 лет трудовая деятельность Андрея Кулагина связана с муниципальным предприятием «Горэлектротранс». В 2001 году он был принят на работу в МП «Горэлектротранс» в качестве инженера по комплектации, затем переведен на должность начальника ОМТС. С 2004 года и до назначения на должность директора муниципального предприятия городского округа Саранск «Горэлектротранс» работал заместителем директора по эксплуатации - начальником службы движения.

Женат, имеет двух дочерей.