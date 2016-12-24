В Саранске пройдут массовые мероприятия в рамках Дня физкультурника

«Арена» для Мордовии
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Традиционно во вторую субботу августа в России празднуют День физкультурника. Это профессиональный праздник для всех работников физической культуры и спорта.
В 2019 году День физкультурника отмечает свой 80-летний юбилей. Впервые он прошел 18 июля 1939 года и тогда носил титул всесоюзного. По всей стране, в том числе и в Саранске, массовые мероприятия в рамках этого профессионального праздника пройдут 10 августа.
Сегодня День физкультурника считают своим профессиональным праздником все тренеры, учителя физической культуры, спортсмены и простые любители спорта. В этот день в российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования.
Ежегодно Саранск, наравне с другими городами нашей страны, готовится к проведению праздника не только для работников отрасли, но и для всех жителей и гостей города.
10 августа на стадионе «Саранск»:
- в 10.00 состоится Финальная часть соревнований по «Дворовому футболу» в двух возрастных группах - 2005-2006 гг.р. и 2007-2009 гг.р.;
- в 12.00 состоится Торжественное награждение спортивного актива городского округа Саранск.
В Парке культуры и отдыха им. Пушкина пройдет городской турнир по шахматам среди детей и взрослых. Начало в 10.00.
На пляже, прилегающем к стадиону «Старт», будут проходить соревнования по пляжному волейболу среди мужчин и женщин и открытое первенство городского округа Саранск по гребле на лодках. Начало в 10.00.
На территории МУФКС «Конноспортивный комплекс» состоятся соревнования по конкуру на кубок МУФКС «Конноспортивный комплекс». Начало в 10.00.
11 августа в Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина пройдут соревнования по шашкам среди горожан. Начало в 10.00.
Приглашаем всех жителей и гостей Саранска принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня физкультурника!
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