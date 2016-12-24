Три года колонии за перевоплощение с разбоем

Пролетарский суд Саранска соответствующим образом оценил криминальный маскарад, который в январе этого года устроил в столице Мордовии 28-летний безработный Наиль Усманов. Он обвинялся в разбойном нападении на салон МТС, расположенный по улице Миронова. Тогда ряженный в костюм Деда Мороза налетчик с ножом забрал выручку в 140 тысяч рублей и скрылся.

Дерзкое нападение произошло в половине восьмого вечера 31 января. На саранском рынке «Данко» появился парень, одетый в костюм Деда Мороза. Ряженый с мешком за плечами направился в салон сотовой связи. Вечером там находился только один продавец. Переступив порог, Дед Мороз вытащил нож и выдал неожиданный приказ: «Живо снимай рубашку!» Сотрудник торговой точки не осмелился противиться и выполнил распоряжение. Кстати, помимо искусственной бороды, лицо вооруженного «деда» скрывала медицинская маска. Как только в руках налетчика оказалась фирменная рубашка продавца, он связал ею руки своей жертвы и предупредил: «Не дергайся, иначе будет хуже!» Пока связанный сотрудник тихо сидел в углу офиса, Дед Мороз открыл кассовый аппарат, выгреб оттуда всю наличность, которая скопилась за день, положил в мешок и удалился. В кассе на тот момент находилось 140 тысяч рублей.

Через какое-то время сотрудник салона избавился от пут и нажал на тревожную кнопку. Вскоре на месте происшествия появилась команда быстрого реагирования частного охранного предприятия, а затем и полицейские. Оперативники проверили все камеры видеонаблюдения, установленные в округе. На одном видео парень запечатлелся без новогоднего маскарада, правда, качество записи оставляло желать лучшего. Более качественный видеоролик также был изъят полицейскими, но там лицо налетчика скрыто маской и бородой. Тем не менее оперативники уже через сутки вычислили личность разбойника. Им оказался бывший сотрудник салона сотовой связи - 28-летний безработный Наиль Усманов. Он был хорошо осведомлен, когда в торговой точке бывает только один сотрудник и имеется хорошая выручка.

Однако сразу задержать его не удалось: парень с добычей уехал из Мордовии. Почти месяц он скрывался в соседней Ульяновской области, а недавно решил, что все улеглось, и вернулся в Саранск. Однако в столице Мордовии его уже поджидали оперативники уголовного розыска. Наиля Усманова взяли в тот момент, когда он шел по улице. При обыске в жилище молодого человека оперативники обнаружили костюм Деда Мороза, в котором он совершил нападение.

- Я попал в тяжелую жизненную ситуацию: возникли проблемы с выплатой кредитов, я не мог устроиться на работу, - объяснял на аресте Наиль Усманов. - Когда находился в салоне, я не знал, чем отличается вооруженное нападение от грабежа. У меня при себе был нож. Я продемонстрировал его не для того, чтобы причинить какой-то вред сотруднику салона, а для того, чтобы он не попытался вступить со мной в драку, оказать сопротивление.

В суде Наиль Усманов полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге он был признан виновным в совершении разбойного нападения, за что ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с Усманова материального ущерба в сумме 140 200 рублей были удовлетворены судом в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.