«Там что-то тикает!»

Электрическая роликовая пилка послужила причиной эвакуации из саранского главпочтамта 300 человек

Утро 5 августа на главпочтамте Саранска началось с переполоха. Сотрудники почты проявили завидную бдительность и отменную «слышимость»: им показалась весьма подозрительной и даже опасной одна из посылок, из которой издавались негромкое жужжание и тикающие звуки. Они незамедлительно поставили в известность дежурную часть УМВД России по Саранску.

Оперативно прибывшим сотрудникам правоохранительных органов обеспокоенные работники главпочтамта рассказали, что исходившие из коробки непонятные звуки они уловили при сортировке поступивших в отделение посылок.

Полицейские быстро эвакуировали из здания более 300 человек и оцепили территорию. Помещения и подозрительная посылка были обследованы кинологом со служебной собакой. Далее с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности посылка была вскрыта в присутствии получателя. Как выяснилось, настораживающие звуки издавала электрическая роликовая пилка для скрабирования кожи. Прибор работает от батареек и самостоятельно включился в закрытой посылке по неизвестной причине. После того как безвредность почтового отправления была очевидным образом установлена, заказанная для косметических процедур техника была благополучно передана адресату.

МВД по РМ напоминает правила поведения в подобных ситуациях. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Вблизи подозрительных незнакомых предметов не пользуйтесь мобильными телефонами, не заливайте их жидкостями, не засыпайте грунтом и не накрывайте различными материалами. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщите о ней в дежурную часть МВД по РМ по телефону 47-77-71 или 02.