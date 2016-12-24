Мордовия и ПАО «Сбербанк» нацелены на развитие сотрудничества

«Арена» для Мордовии
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил текущие направления и перспективы укрепления сотрудничества с председателем Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Петром Колтыпиным и и.о. управляющего Мордовским отделением № 8589 Анной Салеевой.
Ключевой темой встречи стало кредитование жилищного строительства. Республиканский руководитель напомнил, что, в соответствии с новым «майским» указом президента, темпы возведения домов в регионе должны вырасти до 2024 года в полтора раза - до 500 тысяч квадратных метров. Сделать это планируется в том числе за счет предоставления доступных ипотечных кредитов большему числу граждан. Особо была отмечена важность развития индивидуального строительства в сельской местности. В данной связи планируется изучить возможности для разработки совместной программы. Также в ходе беседы были рассмотрены вопросы взаимодействия при выполнении республиканских инвестиционных проектов.
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Пресс-конференция, посвященная развитию системы здравоохранения, состоялась в республиканском пресс-центре во вторник, 6 августа. Спикером...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Мордовии воссозданный дом своего деда по отцовской линии - священника Василия Гундяева
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности