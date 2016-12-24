Мордовия и ПАО «Сбербанк» нацелены на развитие сотрудничества

Глава Мордовии Владимир Волков обсудил текущие направления и перспективы укрепления сотрудничества с председателем Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Петром Колтыпиным и и.о. управляющего Мордовским отделением № 8589 Анной Салеевой.

Ключевой темой встречи стало кредитование жилищного строительства. Республиканский руководитель напомнил, что, в соответствии с новым «майским» указом президента, темпы возведения домов в регионе должны вырасти до 2024 года в полтора раза - до 500 тысяч квадратных метров. Сделать это планируется в том числе за счет предоставления доступных ипотечных кредитов большему числу граждан. Особо была отмечена важность развития индивидуального строительства в сельской местности. В данной связи планируется изучить возможности для разработки совместной программы. Также в ходе беседы были рассмотрены вопросы взаимодействия при выполнении республиканских инвестиционных проектов.



