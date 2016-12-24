Детские сады в Ромоданове и Пензятке должны быть достроены точно в установленные сроки

Результаты очередных инспекционных поездок Главы Мордовии Владимира Волкова в поселок Ромоданово и в село Пензятка Лямбирского района дали пищу для новых размышлений. Пару недель назад, напомним, он уже проводил выездные совещания на строительных площадках детских садов в этих населенных пунктах. И увиденным там Глава остался весьма недоволен. Ровно настолько, что потребовал срочно ликвидировать отставание от графика, организовав работу в две смены.

Спустя полмесяца выяснилось, что наверстать упущенное - да и то, не в полной мере! - сумел только подрядчик, работающий на ромодановском объекте. Отставание сократилось до 10 дней, что, по мнению Главы Мордовии, тоже немало. Хотя, вероятно, и не столь критично.

А вот в Пензятке строители до сих пор даже не удосужились перейти на двухсменный режим. Якобы просто потому, что не удается наладить освещение площадки. «Если этого сделать нельзя, то трудиться нужно полный световой день. Часов с пяти утра и до сумерек, - жестко заметил Владимир Волков. - Другого выхода я не вижу».

На совещании по вопросам строительства детских садов, состоявшемся в Доме республики, руководитель региона также потребовал от Минстроя и глав муниципальных районов усилить контроль за ходом работ. «Данные объекты возводятся по наказам избирателей в рамках инициированных президентом национальных проектов «Образование» и «Демография», - подчеркнул он. - Потому необходимо неукоснительно соблюдать графики строительства, сроки ввода учреждений в эксплуатацию».