Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идет в Саранске по графику

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В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили ход работ по подготовке городского жилого фонда к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Первый заместитель Главы Саранска - директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин - озвучил данные по промывке систем отопления в многоквартирных домах: в Ленинском районе - 85,7%, в Октябрьском - 76,7%, в Пролетарском - 82,3%. В Ленинском районе опрессовка проведена в 44,2% МКД от их общего количества, в Октябрьском - 40,5%, в Пролетарском - 57,4%. «С представителями ресурсоснабжающей организации - ПАО «Т Плюс» - достигнута договоренность об увеличении числа инспекторов, - сообщил Игорь Бутяйкин. - В целом подготовка идет по графику».
Главы районных администраций отметили, что проблем с подготовкой на сегодняшний день нет. И.о. главы Администрации Октябрьского района Андрей Сандин рассказал об имеющихся замечаниях по подготовке жилого фонда к управляющей компании ООО «УК «Управдом». «Руководитель этой управляющей компании считает, что если по поводу сроков промывки и опрессовки ему высказывают замечания, то к нему относятся предвзято», - отметил он.
«Зима тоже предвзято к нему относится? - возмущенно спросил Петр Тултаев. - Это как про студента, который не смог сдать. Преподаватель виноват, он строго спрашивает. Учиться надо, студент! Управляющей компании работу надо вести, и никто к тебе замечаний высказывать не будет, и все дела! Есть требования, и их нужно исполнять! Зима спросит, если кто этого еще не знает и не уяснил себе».
Заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова - сообщила, что в школах и детских садах городского округа Саранск промывка и опрессовка систем отопления идет по графику.
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