Легендарные герои на легендарных авто

Ретро-заезд отправил участников в советское прошлое

Старт шестому ежегодному авторалли советских классических автомобилей был дан в самом центре Москвы - возле Красной площади, на Васильевском спуске. К заезду были подготовлены десятки машин, которые большинство гостей видело только в кино. Организаторы вывели на старт представительную коллекцию раритетов: монументальные ЗИЛы, роскошные «чайки», основательные «Победы», стильные «Волги», скромные «запорожцы», трудяги «москвичи» и вездесущие «Жигули»... Были на этом автомобильном празднике и уникальные автомобили - настоящие раритеты, вошедшие в историю.

Конечно же, пропустить это событие не смогли и российские звезды. А в качестве ведущего для данного мероприятия был выбран Василий Уткин. Он с юмором (так же, как обычно комментирует спортивные матчи) объявлял каждую машину, подъехавшую к старту. Потом, уже после финиша, он же и вручил награды.

Одной из первых посмотреть на автомобили и принять участие в заезде приехала Ольга Кабо. Ей и её сыну, семилетнему Виктору, представилась уникальная возможность: они участвовали в заезде. Правда, сидели не за рулем, а на пассажирских сиденьях - в винтажной «Волге» бирюзового цвета.

Еще одним звездным гостем мероприятия стал стилист и телеведущий Влад Лисовец. Он с удовольствием сообщил, что старался подобрать ретро-наряд под мероприятие, чтобы внешне немного соответствовать прошедшей советской эпохе.

Под «бондовским» номером «007» в раритетном заезде выступал спортивный родстер «Остин» выпуска 1937 года. Им управляет английский экипаж Кристофера и Артура Блэков. Отважные путешественники совершают трансконтинентальный автопробег из Лондона в Токио на 82-летнем автомобиле с открытым верхом! Их автопутешествие закончится 20 сентября в Японии - на церемонии открытия чемпионата мира по регби, где Блэки собираются поддерживать российскую команду. Именно возле этого автомобиля собралась целая толпа туристов: всем было интересно посмотреть на уникальную машину. Владельцы с нескрываемым удовольствием рассказывали про технические характеристики машины. Оказывается, максимальная скорость, которую может развить их авто, - 65 километров в час. У машины есть небольшой тент, однако при сильном дожде он не спасёт путешественников, и они вымокнут до нитки.

- Машина неприхотливая. Пока заводится с первого раза, - рассказывает Кристофер. - Чтобы добраться из Лондона до Москвы, нам понадобилась около двух недель...

До финиша авторалли родстер «Остин» добрался без происшествий. Будем надеяться, что и до Токио он доедет в целостности и сохранности.

Впрочем, этот автомобиль на ретро-ралли не был самым старым. И если самому молодому автомобилю на ГУМ-авторалли в этом году исполняется 35 лет, то самому почтенному - фаэтону «ГАЗ-А» - 85! Средний же возраст машин ралли - 62 года. Одни экземпляры воссозданы энтузиастами с невероятной тщательностью и вниманием к деталям. Другие - это семейные реликвии, которые хранились несколькими поколениями их владельцев.

На старт в этот день вышла еще одна необычная машина - развозной фургон «Москвич-401». 65 лет назад специально для только что открывшегося ГУМа на московском заводе малолитражных автомобилей «Москвич» была выпущена партия развозных фургонов грузоподъемностью 250 килограммов, которые могли бы легко разъехаться в тесных подвалах главного универмага страны. Несколько лет назад на подмосковной базе «Вторчермета» были обнаружены фрагменты такого «москвича». Сергей Симонов, профессиональный реставратор, потратил массу времени и сил, чтобы восстановить машину. И вот теперь она дебютирует на ГУМ-авторалли.

Маршрут заезда никогда не повторяется. Каждый год он прокладывается по-новому, но каждый раз непременно включает в себя главные достопримечательности Москвы. Участники авторалли подошли к состязанию творчески: все экипажи подобрали для себя особенные костюмы, вдохновленные советским кинематографом - фильмами «Бриллиантовая рука», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит», «Место встречи изменить нельзя», «Три сестры» и другими картинами, ставшими культовыми.

Команда под руководством бизнесмена Михаила Куснировича - главы фирмы «BOSCO», одного из главных организаторов заезда - олицетворяла собой XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в Москве в 1985 году. На яркие национальные костюмы стран-участников невозможно было не обратить внимание. Эта команда участвовала в авторалли на редком микроавтобусе «Юность», который в советское время обслуживал правительственные делегации.

В этом году авторалли завершилось в парке МГУ на Воробьевых Горах. После финиша состоялось торжественное награждение победителей и вручение призов. Главный приз достался, как и два последних года подряд, экипажу №1: Андрею Морозенко и Борису Костырко - экипажу «боевой» машины «чайка».