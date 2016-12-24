«Вот здесь я спал - на печке, вместе с бабушкой»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Мордовии воссозданный дом своего деда по отцовской линии - священника Василия Гундяева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на неделе вновь посетил Мордовию. На сей раз, правда, он побывал только в родном селе Оброчное, что в Ичалковском районе. И хотя, согласно существующим канонам, визит именовался Первосвятительским, Предстоятель Русской Православной Церкви нашел время пообщаться с родственниками и осмотреть воссозданный дом своего деда по отцовской линии - священника Василия Гундяева.

Дорога к Богу

Василий Степанович считается первым представителем рода Гундяевых, избравшим путь духовного служения. Он родился в 1879 году в Астрахани. В 1903-м вместе с семьей переехал в город Лукоянов Нижегородской губернии. Там он освоил профессию машиниста-механика, работал в железнодорожном депо, женился. Вместе с супругой Параскевой Ивановной, уроженкой Ичалковского села Лада, они воспитали восьмерых детей. В том числе и отца нынешнего Патриарха, Михаила Васильевича.

По меркам того времени Гундяевы считались людьми довольно обеспеченными. Василий Степанович неплохо зарабатывал (железнодорожники тогда вообще были на особом счету, ведь небывалый экономический рост обеспечивался во многом их стараниями). Кроме того, его родителям принадлежал небольшой дом-пятистенок в Оброчном, куда семья обычно выезжала на лето.

Другое дело, что Василий Гундяев, будучи человеком глубоко верующим, относился к материальным благам весьма прохладно. Большую часть жалованья он отсылал на святую гору Афон, где род его был записан на вечное поминовение сразу в нескольких монастырях.

Большевистскую революцию пролетарий (по роду деятельности), что характерно, не принял. Активно боролся с обновленчеством в православии, за что уже в 1921 году угодил за решетку. В сталинских лагерях провел (пусть и с небольшими перерывами) свыше 20 лет. Но даже печально известные Соловки не сломили его воли.

В конце 50-х Василий Степанович был рукоположен в сан священника. Служил в одном из башкирских храмов и уже на склоне лет, отпущенный на покой лично Патриархом Алексием I, вернулся в село Оброчное. Здесь он скончался 31 октября 1969 года на 90-м году жизни. Отпевали и хоронили его сын - иерей Михаил Гундяев - и внуки - преподаватель Ленинградской духовной академии, иерей Николай, а также тогдашний студент этой же академии, иеромонах Кирилл.

Параскева Ивановна пережила супруга лишь на 5 лет и 1 день. Умерла всего-то за 10 дней до своего 90-летнего юбилея. Погребена она была на ближнем Ключаревском кладбище Саранска. В Иоанно-Богословском соборе ее отпели родные внуки - митрофорный протоиерей Николай и архимандрит Кирилл.

Кстати, в том же 1974 году скончался и отец будущего патриарха, тоже сильно пострадавший из-за религиозных убеждений. В детстве Михаил Васильевич, как утверждается, мечтал стать инженером-железнодорожником. Но в результате окончил высшие богословские курсы. В 1933-м был арестован по стандартному обвинению и сослан на Колыму. После возвращения служил в храме Смоленского кладбища Ленинграда.

Хроники Патриарших визитов

Сам Патриарх Московский и всея Руси считает Оброчное своим родовым гнездом, местом, к которому он испытывает чувство особой душевной привязанности. «Я люблю приезжать сюда, - признался он когда-то. - Часто гостил здесь в детские, отроческие и юношеские годы. С этими краями связано множество воспоминаний».

О своем особом отношении к Мордовии Святейший Владыка также заявлял неоднократно. Известно, например, что в середине 1990-х его напутствие, произнесенное на церемонии инаугурации первого Главы РМ, стало мощным стимулом для выхода республики из затянувшегося социально-политического и экономического кризиса, духовной основой всего ее дальнейшего развития.

В сане патриарха он впервые приехал в регион в июле 2011 года. Причем, программа трехдневного пребывания оказалась предельно насыщенной и разнообразной. Предстоятель освятил новый храм в честь Казанской иконы Божией Матери в северо-западной части Саранска, открыл паломническо-просветительские центры при Макаровском монастыре и Казанской Ключевской пустыни в селе Тургенево Ардатовского района. Кроме того, глава РПЦ возглавил торжества по случаю 20-летия образования Саранской епархии, посетил ряд строящихся и действующих обителей, провел заупокойные службы на могилах дедушки и бабушки. «Видя добрые перемены, происходящие на столь близкой моему сердцу земле, могу сказать, что они являются неким чудом. Я был свидетелем разных этапов в исторической жизни Мордовии. И, к сожалению, зачастую далеко не всегда радостных. В какой-то момент даже казалось, что республика стоит на краю пропасти. Но сейчас видно, что несбыточные некогда планы успешно реализуются. Как гласит народная пословица, жнущий серп всегда блестит, - отметил патриарх. - Хотелось бы пожелать процветания республике и всем ее жителям».

Завершился визит на мажорной ноте. За выдающийся вклад в сохранение и развитие взаимодействия церкви и государства во имя упрочнения мира и общественного согласия Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу было присвоено звание Почетного гражданина Мордовии.

Спустя год, в августе 2012-го, приезд Предстоятеля РПЦ увенчал торжества, приуроченные к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства. В пригородной Макаровке Его Святейшество встретился с участниками и гостями фестиваля православной молодежи. В Рузаевке провел чин малого освящения Свято-Троицкого храма. А в самом Саранске осмотрел новое здание митрополии, принял участие в церемонии закладки капсулы в основание храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на юго-западе, а также вручил церковные награды людям, отличившимся на ниве богоугодных дел. В частности, ордена Святого благоверного князя Даниила Московского I степени был удостоен Глава РМ Владимир Волков.

Следующее значимое событие датировано 10 марта 2015 года. В этот день Святейший патриарх принял в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова монастыря в Москве руководителя республики и митрополита Зиновия. «Всякий раз, встречаясь с посланниками мордовской земли, испытываю особые, добрые чувства, - сказал тогда духовный лидер страны. - Вместе с вами я радуюсь ее успехами. Не менее отрадным считаю и то обстоятельство, что, наряду с жильем, дорогами, объектами соцкультбыта, вы продолжаете строить храмы. А еще выполняете замечательную программу, связанную с воспитанием детей и молодежи. Это очень важные и нужные направления».

Затем, приняв приглашение вновь посетить регион, патриарх передал пастырское благословение всем его жителям: «Желаю помощи Божией и процветания близкой моему сердцу земле».

Свое обещание духовный лидер страны исполнил в октябре того же года, возглавив чин освящения храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. На богослужение по разным оценкам собралось от 30 до 50 тысяч человек. И это, к слову, невзирая на прямую телевизионную трансляцию, организованную каналом «Союз». «Сегодня в Саранске большой праздник, имеющий как религиозное, так и светское значение, - обратился предстоятель к собравшимся. - Мы помним, как выглядели ранее место строительства и вся прилегающая территория. Но теперь они изменились до неузнаваемости. Рядом с храмом установлен прекрасный памятник, проведены значительные работы по благоустройству бульвара. Даже Господь даровал нам солнечную погоду, дабы мы лучше видели красоту, созданную руками человеческими».

Родовое гнездо

В этот раз Святейший Владыка приехал на малую родину из Сарова, где проходили торжества, посвященные святому Серафиму. Благо, повод был особенный: в Оброчном силами прихожан и духовенства удалось восстановить ту самую старинную усадьбу Гундяевых.

Объем работ действительно выполнен немалый. Обстановку более чем полувековой давности пришлось воссоздавать преимущественно по обрывочным сведениям: на основании чудом сохранившихся зарисовок, редких фотографий, воспоминаний родственников и соседей. Самое пристальное внимание уделялось мелочам. Так, при постройке колодца учитывалось даже то, на какую сторону открывалась крышка.

Меньше всего проблем доставил разве что приусадебный участок. Старожилы без труда вспомнили, где у хозяев росли яблони, торн, слива, где находились кусты крыжовника, малины и смородины, овощные грядки. Удивляться тут нечему. Гундяевы жили, что называется, «как все», скрытностью не отличались.

А вот с избой, точнее с внутренним убранством, реставраторы повозились изрядно. Причина в том, что прежние хозяева, жившие в ней с восьмидесятых годов прошлого столетия, многое переделали. К примеру, избавились от громоздкой русской печи. Зато потолки, пол, стены, оконные рамы и двери сохранились подлинные. Их лишь чуть-чуть подлатали да покрасили.

С домашней утварью помогли родственники патриарха, жители близлежащих сел. Кто-то принес кастрюлю, кто-то - чугунок. Среди прочего обнаружились также личные вещи Василия Степановича и Параскевы Ивановны: икона, прежде висевшая на стене, и сборник произведений Чехова 1946 года издания.

Однако самой удивительной находкой стал церковный набор для причастия, изготовленный еще в XVIII веке. По словам протоиерея Иоанна Просвирина - благочинного Ичалковского района, настоятеля Кемлянского храма Рождества Пресвятой Богородицы, - тайник был сделан весьма основательно. Явно с тем расчетом, чтобы его не обнаружили во время многочисленных обысков. Если предположения верны, проницательности деда нынешнего патриарха можно позавидовать. Теперь ценное обретение отправится в московский Свято-Даниловский монастырь.

«Это счастье - приезжать сюда»

Результат труда реставраторов патриарх оценил уже после того, как совершил заупокойное богослужение на могиле дедушки. Увиденное в доме удивило и восхитило предстоятеля. «Вот это да! - воскликнул он, перешагнув за порог. - Ведь всё в точности так и было. И двери, и стены, и диван, и спаленки - всё именно такое. Вот здесь я спал - на печке, вместе с бабушкой. А это сундук. Помню прекрасно. Там всегда кулечек с конфетами лежал. Бабушка специально держала для внуков. И икона именно тут висела. Даже гвоздь, похоже, тот самый…»

Далее, за чашкой чая, собравшиеся в Оброчном представители рода Гундяевых рассказали о своих впечатлениях. Теплая печка, от которой пахло свежим хлебом, занавески с вышивкой, уютный диван, старинные книги навевали воспоминания. И не верилось, что наконец-то удалось снова оказаться в детстве.

От общения с жителями села Святейший патриарх тоже не уклонился. «Для меня всегда счастье приезжать сюда, - отметил он. - Благодарю присутствующих здесь Главу республики Владимира Дмитриевича Волкова, Владыку Зиновия и всех тех, кто внес посильный вклад в восстановление дома. Всё сделано с любовью, ухожено и находится в добрых руках. Конечно, за прошедшие годы многое изменилось. Вспоминаю, как мы с братом ехали в село по непролазной грязи. Я почти всю дорогу толкал машину. А за околицей была такая огромная лужа, что даже непонятно, как нам удалось перебраться через нее. Но сейчас в селе другая жизнь. Есть асфальтовая дорога, все поля распаханы. И это прекрасно. Мира вам и благополучия!»

Перед отъездом предстоятель передал благословение народу Мордовии: «Сохраняйте веру в Господа и старайтесь жить по его законам. Тогда у вас всё сладится.… Потому что, когда человек нарушает закон, сложности не обойдут его стороной - в семье, на работе, с детьми или внуками. Живите по Божьим законам, и будет вам благо!»

Напоследок заметим, что в доме, выкупленном мордовской митрополией, планируется создать музей русского священника и подвижника Василия Гундяева.

Андрей КРИВОВ