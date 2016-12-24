Диспансеризация будет проходить в два этапа

Пресс-конференция, посвященная развитию системы здравоохранения, состоялась в республиканском пресс-центре во вторник, 6 августа. Спикером мероприятия стал министр здравоохранения республики Олег Маркин. Главная тема обсуждения - реализация приказа Минздрава России от 13 марта 2019 года, согласно которому утверждён новый порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Одним из важных изменений стала возможность пройти диспансеризацию в свободное от работы время, то есть вечером в будние дни или в удобное время в субботу.

Кроме того, с мая 2019 года изменилась и периодичность прохождения медицинского обследования и диспансеризации. Теперь застрахованные граждане с 18 лет смогут ежегодно проходить профилактический осмотр и 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет - диспансеризацию. После 40 лет она будет проводиться ежегодно.

«Медицинские мероприятия в рамках диспансеризации направлены прежде всего на профилактику и на скрининг, то есть раннее выявление факторов риска, которые могут привести к заболеванию, на выявление хронических инфекционных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидизации и основной причиной в структуре смертности на территории России и в том числе на территории республики Мордовия», - отметил министр.

Изменения коснулись и порядка прохождения диспансеризации. Теперь она включает в себя два этапа. Первый - скрининг. Он в свою очередь делится на несколько пунктов, среди которых: анкетирование, расчёт индекса массы тела, измерение артериального давления, общий анализ крови и прохождение различных профильных специалистов. Завершающим пунктом станет приём у врача-терапевта.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Для того чтобы охватить максимальное количество граждан и проводить осмотры в большинстве населённых пунктов, медицинские учреждения республики будут оснащены 20-ю мобильными комплексами. Они позволят выезжать в села и проводить там сразу ряд обследований. Жителям глубинки станут доступны такие исследования, как маммография, ЭКГ, флюорография и другие.

Также изменения коснулись и трудового кодекса. Согласно им, работодатель должен предоставить один раз в три года гражданам допенсионного возраста один оплачиваемый день на прохождение диспансеризации. Он предоставляется по выбору сотрудника. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Лицам предпенсионного и пенсионного возраста предоставляются 2 дня ежегодно.

В этом году медицинские учреждения республики ожидают принять почти 450 тысяч человек. Диспансеризацию по-прежнему можно пройти добровольно и бесплатно.