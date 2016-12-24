«Ей все говорили: «Уходи от него!»

Забивший свою возлюбленную молотком 21-летний Олег Мышадаев выслушал приговор

В деле о жестоком убийстве 20-летней Александры Шапошниковой ее возлюбленным Олегом Мышадаевым поставлена судебная точка. В Пролетарском суде Саранска на минувшей неделе был оглашен приговор. С учетом признательных показаний парня, ни у кого не возникало сомнений, что он будет обвинительным. Единственное, что оставалось неизвестным, - это тяжесть наказания и будет ли оно соответствовать жестокости расправы. По данным следствия, в приступе пьяной агрессии молодой человек нанес девушке более двадцати ударов молотком по голове, а потом двое суток продержал ее мертвое тело в ванной своей квартиры. Таким печальным образом закончилась эта любовная связь, в которой ревность, побои и расставания сменялись прощением и надеждой на лучшее будущее…

«Она стипендию всю ему отдавала»

Прозвучавшие в ходе судебного процесса показания позволили пролить свет на все обстоятельства трагедии и на события, ей предшествующие. Александра познакомилась с Олегом во время учебы в саранском музыкальном училище им. Кирюкова. Девушка была круглой сиротой, а ближайшие родственники по отцовской линии находились далеко, за пределами Мордовии. В Олеге Мышадаеве она обрела близкого человека.

- Она, знаете, как в музыкальное училище попала, встретилась там с Мышадаевым - и начала… Стали приходить домой и часов до трех ночи... Я потом не успевал окурки выносить и бутылки, - рассказал в суде дедушка Александры Шапошниковой, Егор Егорович (он был признан потерпевшим по делу).

- То есть она употребляла спиртные напитки?

- Ну, он заставлял ее. Нальет ей... и еще курить научил. А потом на третьем курсе их выгнали из училища.

- Скажите, они просто встречались или жили вместе?

- Ну, он приходил и с ночевкой оставался. И до трех часов… А потом, когда всё это кончалось, он уходил в свою квартиру. Мы пытались несколько раз туда попасть, но невозможно. По телефону звоним, там всегда смех в трубке, шум. И всё… Она жаловалась, били ее все время. Он ее в училище так приспособил, что она стипендию всю ему отдавала.

«С топором за ней по квартире бегал»

Александра школу закончила без троек, да и в музыкальном училище на первых курсах всё складывалось у нее нормально. А на третьем курсе ее вместе с кавалером Олегом Мышадаевым отчислили за неуспеваемость и непосещение занятий. К тому времени молодые люди фактически уже жили вместе в трехкомнатной квартире Мышадаева на проспекте 60 лет Октября, которая осталась ему от деда. Семь лет назад у Олега умерла мать. В живых из близких родственников остался отец, который жил отдельно.

Молодые люди долго на одной работе не задерживались. Олег зарабатывал на жизнь тем, что время от времени шабашил, и, когда появлялись деньги, любил хорошенько погулять. Жильцы дома регулярно жаловались в полицию на буйного соседа. То из квартиры по всему дому разносилась громкая музыка, то были слышны крики и ругань. «Возможно, парень страдал каким-то психическим заболеванием, поскольку после застолья вел себя неадекватно, кричал, стучал в стену, - говорит соседка по дому. - А выпивал он регулярно. Пьяным он себя не контролировал». В такие моменты жильцы не раз слышали, как Александра кричала: «Помогите, убивают!»

Местный участковый был частым гостем в квартире Мышадаева. На Олега неоднократно составлялись административные протоколы, однако никакого сдерживающего эффекта они не давали.

- Как жильца я его знал, - сообщил в суде участковый уполномоченный полиции, в зоне ответственности которого находится дом Мышадаева. - Поначалу все было спокойно. Где-то в 2016 году начались приключения. Сначала он нанес Шапошниковой телесные повреждения. Его привлекали к административной ответственности за побои. Потом привлекали к уголовной ответственности за повторное нанесение побоев. Он за ней с топором по квартире бегал. От соседей на него частенько поступали жалобы о том, что он нарушает тишину в ночное время, злоупотребляет алкоголем. В состоянии опьянения он ничего не соображает, может проявить агрессию к окружающим преимущественно женского пола. Чтобы он мужчину бил, я вообще не помню. Шапошникова жила у него. Бывало, они поругаются, она какое-то время живет отдельно, но все время возвращалась...

Укусы любви

Скандалы у парочки происходили регулярно и по всякому поводу. Один из них и вовсе закончился дикой выходкой неадекватного кавалера, которая привела его на скамью подсудимых, а девушку - в больницу.

В конце 2017 года в ходе очередной ссоры молодые люди разругались настолько сильно, что девушка собрала вещи и ушла. Через некоторое время Олег позвонил Александре с предложением о примирении и попросил встретиться для серьезного разговора. Свидание состоялось в торгово-развлекательном центре «Сити-Парк», там парень извинился перед Александрой и уговорил ее вернуться к нему. Тем же вечером они снова сидели за столом в квартире по проспекту 60 лет Октября и отмечали воссоединение. Однако после определенной дозы спиртного Олег вновь впал в агрессию - начал упрекать подругу в том, что она часто общается с другими парнями. Во время нового выяснения отношений Мышадаев зачем-то уселся на колени к девушке. Александра стала его отталкивать и просила прекратить скандал. Тогда пьяный Мышадаев наклонился к лицу девушки, вцепился зубами в кончик ее носа и оторвал его, а затем ударил истекающую кровью жертву кулаком по лицу.

Медики зафиксировали у Александры Шапошниковой перелом костей носа, инфицированную ушибленную рану носа с ампутацией кончика, кровоподтеки век правого глаза. У девушки оказалась нарушена симметрия лица, искажена мимика - одним словом, лицо было обезображено. Александра после той истории вынуждена была довольно долго ходить с пластырем на носу.

Дело дошло до суда. Там Мышадаев принес извинения потерпевшей, возместил ей причиненный материальный ущерб (заплатил за покупку необходимых медицинских препаратов) и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Примечательно, что Шапошникова не возражала и в суде объявила об отсутствии претензий к Олегу, попросив не лишать его свободы. Тогда Пролетарский суд Саранска приговорил Мышадаева к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года.

- Ей все говорили: «Уходи от него!» - сказала на суде подруга Александры. - Нужно было уходить еще до того, как он ей нос откусил… Надо было его раньше сажать, но в суде она сама просила, чтобы его не сажали. Она его прощала…

Развязка

- Я позвонила Саше около пяти часов вечера 8 февраля этого года. Мы встретились на Светотехстрое. Потом пошли гулять, а затем она предложила выпить, - рассказывает подруга Шапошниковой, Карина. - Мы посидели на лавочке на улице, выпили бутылку водки, но не до конца. Саша позвала меня в гости. Олег нас встретил, открыл дверь, мы прошли в комнату. Мы спокойно сидели, слушали музыку. Всё было нормально. Ближе к половине двенадцатого ночи я вышла в другую комнату, чтобы поговорить по телефону. Поговорила и там же уснула. В комнату, где мы сидели до этого, я больше не заходила до утра. Я не знаю, что между ними произошло. Ближе к четырем часам утра я проснулась. Рядом со мной лежал Олег. Я спросила, где Саша, а потом увидела, что у него ноги в крови. Моя сумка осталась в той комнате. Я зашла туда и увидела следы крови. Я вообще сначала не поняла, что произошло. Саша лежала на полу головой к двери. Ее колготки были спущены, а футболки на ней вообще не было. Голова у нее была в крови. Я очень испугалась, быстро оделась, взяла сумку и ушла из этой квартиры.

Как выяснили следователи, в то время когда подруга Александры уснула в другой комнате, пьяный Мышадаев устроил Александре сцену ревности. Накал пьяных страстей оказался столь велик, что парень сначала набросился на девушку с кулаками, а потом схватил молоток и принялся молотить им возлюбленную. Несчастная скончалась от тупой открытой травмы головы. Однако разъяренному душегубу казалось, что Александра еще жива, и тогда он истыкал девушку ножом и бильярдным кием.

Оставшись в квартире наедине с телом убитой, Мышадаев не знал что делать. Судя по всему, сначала он думал, как скрыть чудовищное преступление. Отнес труп в ванную комнату и смыл всю кровь. Затем прибрался в квартире, отмыл кровавые пятна и очистил молоток. Однако избавиться от тела в квартире было проблематично. Труп пролежал в жилище почти двое суток. Всё это время Мышадаев провел дома вместе с убитой подругой. К вечеру 10 февраля парень пришел в полицию и рассказал, что убил сожительницу.

- Мое дежурство уже закончилось, когда поступило сообщение об убийстве на проспекте 60 лет Октября, - сообщил в суде участковый уполномоченный полиции. - Я сразу выдвинулся на адрес. По дороге меня подобрала следственно-оперативная группа. В машине находился и Олег Мышадаев. Он открыл дверь в квартиру своим ключом. Пояснил, что труп находится в ванной. Мы прошли в ванную. Обнаженный труп действительно находился там. Мертвая девушка лежала лицом вниз. На трупе я увидел телесные повреждения. На голове, на ягодицах, на ногах. Мышадаев пояснил, что в ночь с 8 на 9 февраля он в ходе ссоры ударил девушку молотком по голове. Потом испугался, не знал, что делать, положил в ванну, раздел, вымыл зачем-то, потом решил сообщить о произошедшем в полицию... Когда мы вошли в квартиру, обратили внимание на затертые пятна крови. Больше всего пятен было в спальне. В этот момент Мышадаев был трезв, выглядел подавленным, всё рассказывал подробно.

Следователи СКР по РМ провели осмотр квартиры и изъяли имеющие доказательственное значение для уголовного дела следы и предметы, в том числе предполагаемые орудия преступления - молоток, нож, сломанный кий. С помощью специальной лампы криминалисты разглядели следы замытой крови на обоях и мебели. Следственным комитетом по РМ в отношении Мышадаева было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». До суда его поместили под стражу.

Приговор

30 июля в Пролетарском суде Саранска прозвучал приговор: Олегу Мышадаеву суд отмерил 10 лет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Дедушка погибшей просил взыскать с подсудимого один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Исковые требования были удовлетворены частично - в сумме 500 тысяч рублей.

Андрей ВЛАДИСЛАВЛЕВ