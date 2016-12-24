Жители тоже будут участвовать в приемке работ!

Выходной день - не для мэра Саранска. И в субботу, и в воскресенье, как и в будние дни, у Петра Тултаева плотный рабочий график. В субботу, 3 августа, Глава города проинспектировал ход работ на нескольких объектах.

На минувшей неделе открылся детский сад на улице Т. Бибиной. Он был долгожданным для детишек и их родителей, проживающих в этом районе. Не меньше ожидают открытия детского сада в центральной части Саранска, на улице Титова. Он рассчитан на 240 мест. Строительство было начато три года назад, однако нехватка бюджетных средств внесла свои коррективы. «Благодаря усилиям Главы Республики Мордовия Владимира Волкова, пониманию федерального центра и лично Президента Российской Федерации Владимира Путина, была выделена субсидия из федерального бюджета на завершение строительства столь необходимого детского учреждения. Я прошу соблюдать утвержденный график, чтобы в обозначенный срок - в конце текущего года - этот детский дворец принял малышей», - обратился Петр Тултаев к представителю подрядной организации. Стоит отметить, что по срокам выполнения работ к строителям нет претензий. Пока позволяют погодные условия, благоустраивается прилегающая к детскому саду территория, устанавливаются малые архитектурные формы, полным ходом идет штукатурка внутренних помещений.

Следующий пункт «остановки» мэра Саранска был назначен во дворе дома №3/1 по улице Косарева. В Саранске не первый год ведется благоустройство придомовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Октябрьском районе в текущем году благоустраивается 6 дворовых территорий: МКД №25 по улице Ярославской, МКД №18 и №19 по улице Кооперативной в р.п. Николаевка, МКД №3 по улице Октябрьской в р.п. Ялга, домов №3/1, №5/2 по улице Косарева. Аукцион выиграла подрядная организация ООО «Дорожник». Эта же подрядная организация благоустраивает дворовые территории в Пролетарском районе. Как результат - она не успела завершить все работы к обозначенному в муниципальном контракте сроку. На оперативном совещании 29 июля Глава Администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что ООО «Дорожник» вручено уведомление о расторжении муниципального контракта в связи с невыполнением его условий.

«Перед тем как браться за благоустройство придомовых территорий, вам необходимо было рассчитать свои силы. Для чего принимать участие в конкурсах в двух районах?! - не без возмущения обратился Петр Тултаев к представителю ООО «Дорожник». - Если своих сил и техники не хватает, необходимо было привлекать другие организации на субподряд. Не только мы следим за временными рамками и качеством выполнения работ по благоустройству, но и жители этого дома. Они весьма активно обращаются к нам через социальные сети - пишут в официальную группу Администрации города. Люди беспокоятся, почему не ведутся работы в их дворе, если уже к 1 августа они должны были быть завершены! Объяснили бы людям, почему не успеваете. Учтите: жители тоже будут участвовать в приёмке работ!» «Фиксировать нужно все нарушения, - обратился Петр Тултаев к представителям Администрации Октябрьского района. - Здесь и неспециалисту видно, что качество работ хромает!» В завершение встречи мэр Саранска заверил, что в ближайшее время посетит все дворовые территории, где были проведены работы по благоустройству в этом сезоне.

Бульвар братьев Веденяпиных на Светотехстрое также благоустраивается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас здесь ведутся работы по укладке брусчатки, подготовке территорий для укладки асфальтобетонного покрытия. Для обустройства зеленых зон завозится грунт. Подрядная организация заказала МАФы и световые опоры. «В этом году здесь ведутся масштабные работы. Большую работу проделала ресурсоснабжающая организация ПАО «Т Плюс». Из зоны благоустройства был перенесен участок теплотрассы. Конечно, без земляных работ на таких объектах обойтись нельзя. Строители, чтобы ускорить работы, бывает, завозят материалы и в ночное время. Возможно, кому-то этим доставляют неудобства. Жители близлежащих домов жалуются в социальных сетях на шум от машин в ночное время. Мы приносим извинения за шумные работы, но в то же время прошу относиться к этому с пониманием. Строители стараются в первую очередь для жителей этого микрорайона, во благо горожан и для нашего с вами комфорта», - отметил Петр Тултаев. Дмитрий Дергунов, директор казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», которое является заказчиком работ на бульваре братьев Веденяпиных, пояснил, что разгрузка материалов в ночные часы связана с поздней их отгрузкой от поставщиков. «Дано указание подрядной организации ООО «Росстройком» в последующем завозить материалы до 22:00», - доложил Дмитрий Дергунов.

В текущем году в Саранске в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт проводится на 13 участках общей протяженностью почти 18 км.

В 2019 году планировалось также проведение ямочного ремонта. В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ подрядная организация для выполнения работ по ямочному ремонту определяется путем открытого аукциона. Однако в этом году ни одна подрядная организация на аукцион на проведение ямочного ремонта заявки не подала.

В субботу Петр Тултаев провел выездные совещания с главами районных администраций, директорами городских предприятий жилищно-коммунального комплекса. Мэр Саранска обсудил с руководителями возможность использования асфальтогранулята для ямочного ремонта на участках, где состояние асфальтобетонного покрытия находится в ненормативном состоянии. «Качество асфальтогранулята позволяет его использовать в качестве временной меры для ямочного ремонта», - заверил директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов. Глава городского округа Саранск дал поручение приступить к выполнению ямочного ремонта асфальтогранулятом со следующей недели.