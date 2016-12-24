Загнали на панель

В Саранске похитили 26-летнюю девушку и принуждали ее к проституции

Очередной громкий уголовный инцидент с сексуальным подтекстом стал достоянием общественности на минувшей неделе в Саранске. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РМ задержали трех человек по подозрению в похищении человека. Удивительно, но речь идет не о «братках» «бычьей наружности», а о двух молодых женщинах и 20-летнем парне. Так или иначе, но им предстоит ответить по тяжелой статье «Похищение человека, совершенное группой лиц… по предварительному сговору», санкции которой предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Задержанными оказались: 28-летняя мать двоих малолетних детей Татьяна Шаталова, её двоюродная сестра - 24-летняя Валентина Филиппова - и родной брат Валентины - 20-летний Илья Сундиков. По информации следственных органов, 14 июня 2019 года, около часа ночи, злоумышленники похитили из квартиры по улице Воинова 26-летнюю жительницу Саранска, которую избили и, насильно посадив в автомобиль, вывезли в лесной массив, расположенный возле Ключаревских кладбищ. Здесь над жертвой похищения всячески издевались, запугивали, угрожали взорвать (для чего сунули в руку гранату, точнее ее муляж) и требовали от нее согласия на занятие проституцией. Надо думать, криминальное трио добилось желаемого, ведь девушка не знала, что вместо настоящего боеприпаса ей подсунули макет, и перспектива подорваться на гранате наверняка казалась ей вполне реальной. Когда она согласилась выходить на панель под патронажем «новых работодателей», бедолагу отвезли в квартиру по другому адресу. Спустя некоторое время секс-рабыне удалось сбежать и сообщить о произошедшем в полицию.

Задержание группы похитителей сотрудники полиции при поддержке бойцов спецназа провели только полтора месяца спустя, 31 июля, и случилось это в Кочкуровском районе, где подозреваемые снимали дом. Беспрепятственно открыть дверь в жилище эти деятели не захотели, и силовикам пришлось вскрывать её ломом.

А уже 2 августа в Пролетарском суде Саранска рассматривалось ходатайство следствия об аресте группы сутенеров. Как сообщил в суде сотрудник Следственного комитета РМ, Татьяна Шаталова совершила особо тяжкое преступление вместе со своими родственниками и, оставаясь на свободе, может оказать на них давление, а также попытаться скрыть следы преступления. У следствия есть данные, что некоторые граждане, в том числе находившиеся в подчинении у Шаталовой (очевидно, ей отводится ключевая роль в группе), опасаются за свою жизнь и здоровье. Кроме того, подозреваемая уже приобрела билеты на выезд за пределы Мордовии.

Татьяна Шаталова и ее адвокат просили суд не поддерживать ходатайство об аресте. «Проживаю на улице Веселовского, прописана на улице Кооперативной. Образование среднее специальное. Не замужем. На иждивении у меня двое детей: девочке - 3,5 года, мальчику - 7 лет. Их сейчас забрали органы ПДН, - рассказала в суде Шаталова. - Уважаемый суд, прошу не поддерживать ходатайство о моем аресте, а избрать мне хотя бы домашний арест. Я понимаю, что совершила преступление, вину полностью признаю и не буду никуда скрываться... Дайте мне проводить ребенка в первый класс! Не сажайте меня, оставьте побыть дома с детьми до суда... У меня заранее был взят билет в Лазаревское. И есть обратный билет».

Также адвокат Шаталовой поинтересовался, почему между самим похищением и задержанием подозреваемых прошло так много времени. В ответ представители следствия заявили: потерпевшая указывала, что похитителей не знает, что о подозреваемых стало известно только в ходе расследования.

Следует отметить, что Татьяна Шаталова неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов: сначала - за кражи, а потом - и за сбыт наркотиков. Соответственно, уже была трижды судима. За кражи она отделалась штрафом и условным сроком. А с наркотиками вполне могла сесть всерьез и надолго, поскольку попалась на реализации синтетики. Получив инструкции из телеграмм-канала, она забрала партию наркоты из тайника, расфасовала на мелкие дозы и в указанных местах сделала «закладки», на чем и попалась. Тогда, в 2017 году, она разжалобила суд рассказами о том, что на преступление ее толкнуло тотальное безденежье, нужно было гасить долги, опять же двое ребятишек на иждивении. Ей дали 6 лет условно, отсрочив исполнение наказания, пока старший из детей не достигнет совершеннолетия.

С таким «послужным списком» Шаталовой, конечно, трудно было в этот раз рассчитывать на благосклонность суда. Не удивительно, что женщину отправили под стражу, как и ее подельников - Валентину Филиппову и Илью Сундикова. Кстати, двое последних в свое время тоже «засветились» с наркотой. Филиппова даже схлопотала условный срок за закладки.

И все-таки в этой истории остается еще много вопросов. Например, это криминальное трио вербовало себе новую путану для уже действующего секс-бизнеса, или она должна была стать одной из первых «ласточек»? Есть ли у них еще «подопечные», и не пришлось ли им пройти через такую же обработку, как это случилось с похищенной 26-летней девушкой? Может быть, над задержанными стоят люди повнушительнее? Следствие еще будет отрабатывать различные направления, и вполне возможно, что в этом деле появятся новые примечательные детали.

P.S. Примечательно, что это уже второе уголовное дело за последнее время по «интимной тематике». В июне Ленинский районный суд Саранска заключил под стражу 46-летнего бизнесмена из Удмуртии - Сергея Чеха - и его 25-летнего помощника Сергея Протасова. Правоохранители считают, что они организовали в саранском стриптиз-клубе «Paradise» бордель, в котором девушки не только танцевали стриптиз у шеста, но и оказывали за деньги интимные услуги всем желающим.

В столице Мордовии клуб «Paradise» располагается на улице Коммунистической, 35 (это пристрой к гостинице «Саранск») и работает уже пятый год. В суде представитель следственного управления МВД по РМ пояснил: «…До 10 июня этого года в помещении стриптиз-клуба «Paradise» Сергей Чех и Сергей Протасов уговорами и обещаниями хороших денег вовлекли в занятие проституцией 7 девушек, которые за деньги систематически оказывали интимные услуги клиентам». Соответственно, 13 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией организованной группой». Санкции этой статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы. Суд отправил «клубных сутенеров» в следственный изолятор на два месяца. Чуть позже компанию по этому делу им составили две сообщницы - 32-летняя уроженка Саранска Ольга Кистанова и 28-летняя уроженка Ижевска Юлия Юферева.