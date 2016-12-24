Поменял Сочи на лагерную шконку
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Положения закона о «Лесной амнистии» от 29.07.2017 № 280-ФЗ направлены на устранение большого количества проблем, копившихся годами в записях двух реестров – Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и государственного лесного реестра (ГЛР). «Лесная амнистия» преследует целью защиту прав граждан на объекты недвижимости, но в то же время сохраняет существующие механизмы сохранения лесов, особо охраняемых природных территорий и «зеленых щитов», то есть территорий, представляющих наибольшую экологическую ценность.
Закон устанавливает приоритет сведений ЕГРН над сведениями ГЛР. Согласно закону, если земельный участок по сведениям ГЛР относится к землям лесного фонда, а в соответствии с данными ЕГРН – к другой категории земель, его принадлежность к определенной категории земель устанавливается в соответствии со сведениями ЕГРН.
Воспользоваться «Лесной амнистией» могут те, кто оформил земельный участок в собственность до 1 января 2016 года.
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
30 июля в столице Мордовии свои двери распахнул новый детский сад «Весёлый аистёнок»! МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №8»...
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
25 июля в музее имени Степана Эрьзи открылась выставка «Путевые заметки», на которой представлены этюды двух мордовских художников - члена...
Власти Мордовии намерены значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...