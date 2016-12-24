Положения закона о «Лесной амнистии» от 29.07.2017 № 280-ФЗ направлены на устранение большого количества проблем, копившихся годами в записях двух реестров – Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и государственного лесного реестра (ГЛР). «Лесная амнистия» преследует целью защиту прав граждан на объекты недвижимости, но в то же время сохраняет существующие механизмы сохранения лесов, особо охраняемых природных территорий и «зеленых щитов», то есть территорий, представляющих наибольшую экологическую ценность.

Закон устанавливает приоритет сведений ЕГРН над сведениями ГЛР. Согласно закону, если земельный участок по сведениям ГЛР относится к землям лесного фонда, а в соответствии с данными ЕГРН – к другой категории земель, его принадлежность к определенной категории земель устанавливается в соответствии со сведениями ЕГРН.

Воспользоваться «Лесной амнистией» могут те, кто оформил земельный участок в собственность до 1 января 2016 года.