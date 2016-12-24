В Мордовии пройдут очные туры конкурса «Моя страна - моя Россия»

В понедельник Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с координаторами Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна - моя Россия» - председателем Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» Ларисой Пастуховой и руководителем исполнительной дирекции конкурса Анной Чигариной. Главной темой беседы стало привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии своих регионов, городов и сел.

По словам гостей, представляемые на конкурс проекты так или иначе направлены на совершенствование системы управления российскими территориями, на развитие реального сектора экономики и социальной сферы. В нынешнем году в нем приняли участие свыше 34 тысяч человек. В число победителей вошли и представители Мордовии. В номинации «Мой родной язык» второе место завоевал педагогический проект ректора МГПИ Марины Антоновой. А в другой номинации - «Моя гостеприимная Россия» - «серебро» досталось студенткам, Александре Куксе и Екатерине Тощевой.

В ходе встречи было принято решение провести в Мордовии очные этапы конкурса по двум профильным номинациям («Мой родной язык» и «Моё село») уже в следующем году. Кроме того, Владимир Волков предложил внедрить новый формат заданий для конкурсантов - вопросы от глав регионов. «Мы готовы предложить организаторам свои площадки, пригласить в республику инициативных ребят из самых разных уголков России, - сказал республиканский лидер. - У нас много сильных предприятий - в АПК, в промышленности, в строительстве. Кабельный кластер является одним из крупнейших на всем постсоветском пространстве. И по объемам выпускаемой продукции, и по ее номенклатуре. Кроме того, здесь развито вагоностроение, работает единственный в стране завод оптического волокна, действует технопарк в сфере высоких технологий».

«Конкурс - это живой организм, принципиально открытый к изменениям, совершенствованию, развитию, - поддержала его Лариса Пастухова. - В данном отношении предложения о проведении очного тура в Мордовии, развитии нашей научно-практической школы на базе педагогического института, безусловно, очень полезны и интересны».