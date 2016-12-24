Зарабатывали десятки миллионов рублей в месяц

В Мордовии обезврежены члены преступного сообщества, наладившие бизнес по продаже синтетических наркотиков

За шесть месяцев этого года в Мордовии зарегистрировано 441 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В рамках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота изъято свыше десяти килограммов наркотиков. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника УНК МВД по РМ Дмитрий Филатов.

По его словам, одним из наиболее значимых уголовных дел этого года стала история генерального директора одного из предприятий Саранска.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий этот человек был задержан, - рассказал Дмитрий Филатов. - По месту его работы был проведен обыск. Наши сотрудники были очень удивлены. Конечно, у нас была оперативная информация, но чтобы наркотики выращивались в таких масштабах! Генеральный директор оснастил одно из помещений предприятия специальным оборудованием и выращивал коноплю в промышленных объемах.

По словам Дмитрия Филатова, руководитель утверждает, что наркотики он выращивал исключительно для себя. Занимался он этим на протяжении нескольких лет. На допросах он пояснил, что просто делал запасы на зиму.

Еще один крупный эпизод был задокументирован в Рузаевке. Оперативники установили, что 39-летний житель города железнодорожников является потребителем наркотиков. Его задержали, когда он передвигался на автомобиле. В багажнике у него обнаружили почти килограмм маковой соломки.

Кроме того, стражам порядка удалось пресечь деятельность влюбленной пары. Молодой человек и девушка торговали наркотиками, делая закладки. При задержании у них изъяли около сорока граммов синтетических наркотиков. Как установили полицейские, молодые люди сами употребляли наркотики в течение продолжительного времени.

- Закладки они делали, когда у них заканчивались деньги, - отметил Дмитрий Филатов. - У них не было цели заработать миллионы и уехать. Заработанные на торговле наркотиками средства они тратили на еду, одежду и оплату коммунальных услуг. Ранее молодые люди не привлекались к уголовной ответственности. Девушка вообще воспитывалась в хорошей семье, с отличием окончила школу.

Однако настоящей гордостью борцов с наркопреступностью является разоблачение преступного сообщества. По уголовному делу сейчас проходят девять человек, среди них две девушки. Только у этой группы изъято около семи килограммов синтетических наркотиков. По словам Дмитрия Филатова, на разработку всех членов организации у оперативников ушло полгода. Сейчас все участники преступного сообщества арестованы. Однако руководитель организации находится за пределами страны. В ходе расследования этого уголовного дела было установлено, что непосредственное руководство сетью курьеров и закладчиков осуществлялось через Интернет. Средства, вырученные от продажи наркотиков, переводились на банковские карты, которые регулярно менялись. По оценкам силовиков, в месяц это преступное сообщество зарабатывало по несколько десятков миллионов рублей.

В целом же, по словам Дмитрия Филатова ситуация с наркопреступностью в Мордовии заметно отличается от других регионов страны. На интернет-форумах наркоторговцы называют наш регион красным. Это значит, что сбытчики наркотиков здесь долго на свободе не задерживаются. В среднем, закладчик успевает проработать на территории республики не более двух недель.

Впрочем, в ведомстве не скрывают, что спрос на наркотики в Мордовии есть. Причем (что особенно тревожно) наркомания заметно помолодела. Только за первые шесть месяцев этого года оперативники задержали одиннадцать несовершеннолетних потребителей наркотиков.