В Саранске 4 августа пройдет первая в этом году ярмарка мёда

4 августа в Саранске на парковочной площадке, расположенной на пересечении улиц Пролетарской и Коммунистической, в районе Республиканского дворца культуры, пройдет первая в этом году ярмарка мёда. На ярмарке можно будет приобрести мёд, прополис, воск, пыльцу, пергу, маточное молочко, восковые свечи и другие продукты пчеловодства, а также получить рекомендации по их применению, узнать секреты и тонкости производства мёда от самих пчеловодов, продегустировать продукт с чашкой травяного чая.

Время работы ярмарки - с 9 до 15 часов. Добро пожаловать!

Следующие ярмарки мёда пройдут в городе 11 и 25 августа 2019 года.

В связи с этим в Саранске 4, 11, и 25 августа будет временно ограничено движение транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период подготовки и проведения медовой ярмарки 4, 11, 25 августа

- с 20:00 3 августа до 16:00 4 августа,

- с 20:00 10 августа до 16:00

11 августа,

- с 20:00 24 августа до 16:00

25 августа

будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на парковке по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры» по ул. Пролетарской, 39.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также коммунальных и аварийных служб.