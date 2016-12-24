В Саранске 4 августа пройдет первая в этом году ярмарка мёда

Каким будет обновленный бульвар братьев Веденяпиных
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Современный мир все больше погружается в водоворот цифрового существования, когда привычные вещи обретают виртуальное воплощение....
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
30 июля в столице Мордовии свои двери распахнул новый детский сад «Весёлый аистёнок»! МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №8»...
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров