Саранск входит в топ-5 самых чистых городов России

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Сайт domoos.ru опубликовал рейтинг самых чистых городов России. В нем участвовали только крупные региональные центры, которые смогли сохранить чистыми воду и воздух. 
Саранск вошел в пятерку самых чистых городов Российской Федерации. Он занял четвертую позицию, уступив Севастополю, Сочи и Петрозаводску. На пятой позиции расположилась столица республики Марий-Эл - Йошкар-Ола.
Рейтинг составлен на основе количества выбросов вредных веществ.
«В некоторых случаях города были чистыми всегда - так сложилось исторически. В других городах экологическая ситуация стала результатом активной позиции властей. Главный город Мордовии с развитой промышленной и спортивной сферой еще недавно страдал от высокой загрязненности, но теперь кардинально решил проблему. Количество выбросов составляет 24,1 тыс. тонн. Большой толчок для развития города дал прошедший в городе чемпионат мира по футболу», - отмечается в анализе.
В качестве плюсов столицы Республики Мордовия также названы чистота, развитая культура, социальная инфраструктура и транспорт. 
Сайт domoos.ru подчеркивает, что перечисленные города не единственные в стране с чистой экологией, но одни из лучших для спокойного семейного проживания.

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