Саранск входит в топ-5 самых чистых городов России

Медицина для каждого
Власти Мордовии намерены значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения
Власти Мордовии намерены значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения
30 июля в столице Мордовии свои двери распахнул новый детский сад «Весёлый аистёнок»! МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №8»...
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....