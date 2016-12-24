За дополнительное образование детей заплатит государство

В Саранске журналистам рассказали об особенностях персонифицированного финансирования дополнительного образования в Мордовии. С 1 сентября этого года зачисление детей в спортивные секции и кружки по интересам будет проходить исключительно с использованием сертификата дополнительного образования. Это - нововведение в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В настоящее время в Мордовии создается единая информационная автоматизированная система персонифицированного учета. Уже скоро вся республика перейдет на новую схему управления системой дополнительного образования детей. Право на получение и использование сертификата дополнительного образования предоставляется детям в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории городского округа Саранск. Сертификат нужно получать единожды. Он будет действовать до достижения ребенком 18 лет. Средства на сертификате будут пополняться ежегодно.

Собравшиеся на пресс-конференции акцентировали внимание на том, что вне зависимости от того, какие кружки или секции выберет ребенок, в какой организации он на них запишется, за это заплатит государство. «Сертификат - это реестровая запись, которая свидетельствует о том, что ребенок включен в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования, - подчеркнула первый заместитель министра образования РМ Елена Солдатова. - В Мордовии сертификаты выдаются с мая 2019 года. На сегодняшний день по республике 66,5% детей от 5 до 18 лет уже получили сертификаты, 70% из них активированы».

Существуют два способа получения сертификата на дополнительное образование. Родителям или законным представителям ребенка можно подать заявление через портал https://mordovia.pfdo.ru. После того как электронное заявление на получение сертификата будет написано, откроется доступ в личный кабинет. В нем можно выбрать конкретные кружки и секции, которые желает посещать ребенок, и подать электронную заявку. Кстати, на этом портале собрана вся информация, касающаяся сертификатов дополнительного образования. Второй способ - лично прийти в организацию дополнительного образования детей, уполномоченную на выдачу и прием сертификатов, и написать заявление.

Для подачи заявления о включении в систему ПФДО необходимы следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка, или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии);

- справка об обучении по основной образовательной программе в организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории городского округа Саранск.

«Тем родителям, чьи дети уже посещают организации дополнительного образования, необходимо переписать заявление о приеме ребенка на обучение и добавить номер сертификата, чтобы образовательная организация имела возможность внести ребенка в систему, - рассказала заместитель директора Республиканского центра дополнительного образования детей по учебно-воспитательной работе Ольга Ашаева. - На сегодня в реестр поставщиков образовательных услуг вошли 93 организации, 2 из которых - частные. На портале mordovia.pfdo.ru разработан реестр-навигатор, в котором можно найти любую программу по интересам. Сейчас насчитывается 1938 программ всех направленностей: художественной, технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической, туристско-краеведческой. Реестр будет формироваться до 1 сентября. К настоящему моменту еще 87 программ выставлено на сертификацию».

В городском округе Саранск сертификаты получили 37 300 детей. Причем больше половины уже успели их активировать.

«Срок активации составляет месяц. Родители выбирают для себя удобное время и удобную точку, где они могут это сделать, - сообщила начальник Управления образования Администрации Саранска Оксана Шуляпова. - Дети хотят посещать кружки и секции разной направленности. Каждый муниципалитет самостоятельно определяет количество секций и кружков, которые может посещать ребенок по сертификату. В городском округе Саранск это четыре программы. Главное - чтобы эти направления выбрал сам ребенок, чтобы ему было интересно».

В 2019 году персонифицированный учет с использованием сертификатов дополнительного образования вводится во всех районах Мордовии, но персонифицированное финансирование будут использовать только в 12 пилотных муниципальных образованиях: в Саранске, в Атяшевском, Ичалковском, Ковылкинском, Зубово-Полянском, Инсарском, Краснослободском, Старошайговском, Торбеевском, Рузаевском, Ромодановском и Чамзинском районах. В остальных районах финансирование пока происходит по старой схеме, исходя из муниципального задания.