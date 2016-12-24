Способы подачи заявлений при образовании земельных участков

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Образование земельных участков – это создание объекта недвижимости. Новые участки могут быть созданы в результате преобразования уже существующих (посредством их раздела, перераспределения, выдела или объединения) либо при освоении неэксплуатируемой территории из государственных и муниципальных земель.
Если из одного земельного участка в результате раздела будет образовано несколько новых, то в орган регистрации прав необходимо предоставить одно заявление об осуществлении кадастрового учета всех образуемых земельных участков.
Заявление об осуществлении государственного кадастрового учета на него можно подать в бумажном и электронном виде.
В бумажном виде заявление можно подать в многофункциональный центр (МФЦ) или направить заявление и необходимые документы почтовым отправлением. Важно помнить, что при отправлении почтой необходимо нотариально заверить подлинность заявления и приложенных к нему документов.
В электронном виде заявление можно направить посредством электронного сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru). Для направления заявления в электронном виде необходимо иметь электронную цифровую подпись.
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