Способы подачи заявлений при образовании земельных участков

Образование земельных участков – это создание объекта недвижимости. Новые участки могут быть созданы в результате преобразования уже существующих (посредством их раздела, перераспределения, выдела или объединения) либо при освоении неэксплуатируемой территории из государственных и муниципальных земель.

Если из одного земельного участка в результате раздела будет образовано несколько новых, то в орган регистрации прав необходимо предоставить одно заявление об осуществлении кадастрового учета всех образуемых земельных участков.

Заявление об осуществлении государственного кадастрового учета на него можно подать в бумажном и электронном виде.

В бумажном виде заявление можно подать в многофункциональный центр (МФЦ) или направить заявление и необходимые документы почтовым отправлением. Важно помнить, что при отправлении почтой необходимо нотариально заверить подлинность заявления и приложенных к нему документов.

В электронном виде заявление можно направить посредством электронного сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru). Для направления заявления в электронном виде необходимо иметь электронную цифровую подпись.