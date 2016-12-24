Жительница Мордовии получила условный срок за избиение полицейского

В Мордовии вынесен приговор в отношении 55-летней жительницы Ардатовского района. Она признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 10 июня этого года участковый полиции доставил в Ардатовскую районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования местного жителя, находившегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время в приемное отделение пришла мать задержанного. Выражая недовольство по поводу задержания сына, она стала оскорблять сотрудника полиции нецензурной бранью, на замечания с его стороны не реагировала. Разгорячившись, 55-летняя женщина нанесла полицейскому несколько ударов в лицо и область тела.

Судом она признана виновной в совершении инкриминированного преступления. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.