Жительница Москвы потеряла сто тысяч при продаже саранской квартиры

Репортер

В Саранске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства мошенничества, жертвой которого стала 50-летняя жительница Москвы. 
Как сообщают в МВД по РМ, женщина решила продать свою саранскую квартиру. На одном из популярных сайтов объявлений она разместила соответствующее предложение о продаже жилья. Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что намерен приобрести квартиру и готов внести на банковскую карту предоплату. Он попросил женщину сообщить данные карты и продиктовать код, который должен был прийти по смс. Выполнив требования, москвичка лишилась 100 тысяч рублей, которые были списаны с ее счета.

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