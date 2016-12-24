Директор предприятия ЖКХ оштрафована на сто тысяч за мошенничество и служебный подлог

В Мордовии вынесен приговор в отношении директора МУП «Андреевское ЖКХ». Руководитель признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в 2015 - 2016 гг., являясь руководителем госучреждения, используя свои служебные полномочия, женщина похитила денежные средства предприятия, оформив фиктивные договоры подряда и акты об оказании услуг.

Кроме того, в период с сентября 2017 года по январь 2019 года она незаконно получала заработную плату за своего мужа, оформленного в качестве работника предприятия, в то время как он официально работал в Москве.

В результате своими действиями дамочка причинила организации имущественный ущерб на сумму 130 тысяч рублей. Как подчеркивают в МВД по РМ, в ходе предварительного расследования ущерб был возмещен в полном объеме.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административных полномочий сроком на 2 года.