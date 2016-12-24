Директор предприятия ЖКХ оштрафована на сто тысяч за мошенничество и служебный подлог

«Власть должна быть умной»!
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Современный мир все больше погружается в водоворот цифрового существования, когда привычные вещи обретают виртуальное воплощение....
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
30 июля в столице Мордовии свои двери распахнул новый детский сад «Весёлый аистёнок»! МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №8»...
25 июля в музее имени Степана Эрьзи открылась выставка «Путевые заметки», на которой представлены этюды двух мордовских художников - члена...
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком