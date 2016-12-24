Юлия Ковальчук: «Я очень не люблю вульгарность»

Затертая фраза «Талантливый человек талантлив во всем», тем не менее, к Юлии Ковальчук имеет самое прямое отношение. Уже больше десяти лет она ведет на общероссийских телеканалах различные проекты - «Минуту славы» на Первом, «Один в один!» на «России», «Взвешенные люди» на СТС. А в каких-то успевает не просто участвовать, но и побеждать! Как в «Танцах на льду» в паре с Петром Чернышовым, в «Ледниковом периоде» с Романом Костомаровым. И второе место в экстремальном шоу «Последний герой» - это ведь тоже победа. Потому что там требуются не только силы, ловкость и выносливость, но и настоящая смелость, и доля здорового авантюризма. Как и «Форт Боярд», который выйдет в следующем телесезоне на СТС и в котором Юля тоже успела поучаствовать.

Успеху можно научить

- Юля, расскажите, как проводите лето? Наверное, в планах отпуск или уже успели отдохнуть?

- Я устраивала зимой достаточно длинный отпуск, мы были за границей - хотела дать ребенку возможность побольше насладиться солнцем. Как только вернулись, погрузилась полностью в работу. Сейчас открыла «Школу успеха Юлии Ковальчук». Это мой первый проект, новое для меня поприще, если что-то пойдет у нас не так, то я заранее прошу прощения - мы внимательно работаем над ошибками. Одновременно я выпускаю свой новый сингл. Артисты же постоянно что-то делают в музыкальном плане - это наша жизнь, наша работа. Осенью постараюсь выпустить второй альбом, а летом мы много трудимся: фестивали, гастроли и так далее. Так что все лето я работаю. А загорать у меня получается и за городом - когда погода позволяет. Возможно, поедем в наш дом в Испанию, и там получится немного отдохнуть. Про долгоиграющие планы я не рассказываю, так как они не сбываются - проверено уже тысячу раз.

- «Школа успеха» - что это за проект?

- Я долго обдумывала его, еще когда была беременна. Думала о том, чем можно было бы помочь, чем поделиться - в первую очередь со своими поклонниками. И поняла, что могу поделиться вместе с грамотными профессионалами некими знаниями, которые есть у меня и у них. Мне не хотелось делать какую-то узконаправленную историю - только по фитнесу, только по диете, только по психологии. Поэтому и сделали такую объемную платформу, в которой все это есть. Потому что успех - понятие субъективное, для каждого оно разное, и каждый сможет найти те недостающие ответы на вопросы, которые у него, наверное, есть. Будь то вопросы семейного характера или как достичь хорошей формы, научиться правильно разговаривать, общаться с ребенком, и так далее...

Без страха и упрека

- Вы только что приняли участие в съемках шоу «Форт Боярд», которое осенью выйдет на телеканале СТС. Легко согласились поехать себя испытать?

- Признаюсь честно, лет десять назад я была просто невероятно бесстрашна, авантюрна и ненасытна на этот счет. Но после рождения дочери (Амели исполнится осенью два года - прим. авт.) меня как будто подменили, и любое приключение вызывает у меня массу вопросов. Инстинкт самосохранения кричит: «Не ввязывайся!» - а характер и маленький чертик сидят на плече и шепчут: «Попробуй!» И вот «Форт Боярд» - это, по-моему, единственное шоу, в котором я еще не принимала участия. Поэтому я просто не могла отказаться. Могу вам сказать: этот проект - не для слабонервных и явно для тех, кто готов пойти навстречу своим страхам. Что-то было прямо очень неприятно, всегда волнительно и на самом высоком уровне адреналина. Всех подробностей раскрывать не буду, но обещаю: смотреть будет очень интересно!

- Вы в таком плотном графике находите время на отдых?

- Я не перетруждаю себя. Бывают какие-то перегрузки, и я тогда устраиваю для себя дома один выходной. У меня не бывает так, что я хотела бы убежать от всего мира на две или три недели и ни с кем не разговаривать. В этом плане я счастливый человек.

- Кстати, где больше всего нравится отдыхать?

- Везде хорошо. Можно и просто за городом наслаждаться солнцем, можно и в море купаться. Когда всего по чуть-чуть - самый кайф!

Женственность прежде всего

- Вы для себя выбрали какой-то стиль в одежде, который вам ближе всего?

- Я, наверное, не являюсь иконой стиля. Никогда не придерживаюсь какого-то одного направления. Я считаю, что нужно просто всегда чувствовать свой внутренний мир. И это я советую всем девочкам. Потому что, когда есть некое несоответствие того, как ты выглядишь, и того, как ты себя чувствуешь, - вот тут весь твой стиль рушится на мелкие кусочки. А если внутреннее состояние женщины будет отражаться еще на внешним образе, то тогда получается на все сто!

- Сейчас мода настолько быстротечна - постоянно все меняется…

- Я всегда за женственность: когда выгодно подчеркиваются формы, изгибы, талия, бедра. Это привлекает мужчин. И я не люблю, когда в чем-то перебор, лучше, чтобы чего-то не хватало. И очень не люблю вульгарность. Так что, наверное, после всех этих моих слов некоторые подумают, что я старомодна. Но я не являюсь представительницей той категории девочек, которые заранее продумывают свой образ для мероприятий. Обычно у меня бывает так: через два часа выезжать - я с ужасом забегаю в свой гардероб, открываю двери и думаю: «Что бы такое надеть?»

- У вас есть какие-то свои табу?

- Есть какие-то рамки. Скорее, они связаны с моим воспитанием. Я не думаю, что пришла бы куда-то совершенно голая. Хотя эротичные костюмы, я думаю, на некоторых мероприятиях уместны.

- Откроете секрет своей красивой фигуры?

- Я много раз рассказывала о том, что это все же комплексная работа. Это и определенное питание, и, безусловно, физическая нагрузка. Но я не фанат во всем: я не придерживаюсь жестких диет, сложных тренировок, полных ограничений. Я просто считаю, что все должно быть в меру и в удовольствие. И, конечно, должно быть состояние влюбленности. Женщина должна быть нужной, желанной - и тогда ей точно захочется быть в хорошей форме!