Андрей Федорцов: «Я умел готовить 45 видов яичниц!»

Известный актер и телеведущий рассказал о своем подходе к еде и поделился веселыми кулинарными историями

Впервые Андрей Федорцов появился на экране в фильме Алексея Балабанова «Брат», где сыграл в эпизоде кинорежиссера, которого главный герой по ошибке чуть было не убил. А потом запомнился главными ролями в сериалах «Убойная сила» и «Литейный», и уже несколько лет подряд по субботам он ведет на НТВ передачу для автолюбителей «Главная дорога». Благодаря своей богатой биографии, Андрей знает толк во многом, в том числе и в кулинарии. Служба в армии, работа матросом на корабле, стажировка фермером в Италии и, наконец, актерская профессия - всё это дало ему столько кулинарных впечатлений, что ими грех не поделиться с читателями. Тем более что некоторые из этих историй похожи на анекдот. Включая ту, как он решил устроиться коком на корабль, но продержался на этом рабочем месте всего один день…

- Андрей, расскажите о вашем опыте работы коком: где и когда это было?

- Действительно, был такой опыт, но совсем недолго - всего один день! В то время я работал мотористом на теплоходе. Случилось ЧП - заболел повар. Я считал, что неплохо готовлю, и вызвался его заменить. На следующий день, когда я вступил на должность кока, в сети попалось животное (что-то типа маленького морского котика). Мне его отдали, сказав, что для команды нужно натопить рыбьего жира. А я понятия не имел, как это правильно делать. Я взял четыре огромные корабельные кастрюли и начал в них топить жир. Целый день вся команда ходила по причалу вокруг теплохода и материла меня по полной программе, потому что вонь стояла такая, что просто ужас! Этой вонью пропиталось всё. Естественно, вечером я коком уже не работал. На этом моя кулинарная деятельность закончилась. Но не история с рыбьим жиром! Дело в том, что это был 1985 год. И если покупались ботинки, то надолго. Однажды через фарцовщика я купил себе хорошие ботинки. Кто-то мне подсказал, что для более долгого срока службы кожаную обувь надо пропитывать рыбьим жиром. Я и пропитал. И когда приходил к кому-нибудь в гости, все начинали переглядываться и интересоваться: чем воняет? Ну, и я тоже делал вид, что действительно чем-то плохо пахнет. В таких ужасных условиях я прожил примерно год - ведь ботинки поменять не мог.

- И много у вас было этого жира?

- Три литра! Я его потом раздал. Все брали, но, конечно, сильно матерились.

- С жиром просто не повезло. Но готовить-то вы и вправду умеете?

- Я умею и люблю готовить. Когда я пришел из армии, мог сделать блинчики за пять минут. Мы даже время засекали. Еще я любил экспериментировать с приправами: смешивал их в кучу и добавлял в блюдо. И когда у меня спрашивали рецепт, отвечал, что это - секрет. Потому что я и сам не знал, какая трава какой оттенок давала. Но получалось всегда очень вкусно.

- Какую еду помните из детства?

- Я очень любил ватрушки. Чем-то они были похожи на финские. Только у финнов они были с рисом, а у нас - с картофелем. Но потом по какой-то причине я их сильно возненавидел. Уже не помню, по какой (мне тогда было лет пять или шесть). И когда я встречаю эти ватрушки в Финляндии, то все равно не ем, хотя мне нравится, как они пахнут. Вот такие странные ощущения из детства, переходящие во взрослую жизнь.

- Сейчас удается готовить?

- Сам я уже, конечно, не готовлю. А вот в студенчестве готовил. И еще как! Сразу после армии я учился в институте. У меня была квартира, в которой постоянно жил кто-то с моего театрального курса. А ночью я подрабатывал на стройке. Помню, это были первые квартиры с евроремонтом. Мы очищали старый кирпич, таскали балки... Но при этом у меня были деньги. И я, конечно, покупал какую-то еду. На Моховой, например, всегда продавались вкусные пирожки. Частенько жарил на оливковом масле мясо или курицу. Тогда оливковое масло было редкостью, и люди не понимали, почему еда получается такой вкусной. Этот секрет я знал еще с флота, где давали красную рыбу в оливковом масле (это было безумно вкусно!). А вообще, студенческая еда - это всё то, что есть из продуктов, собранных в кучу. Можно ли это есть, уже не важно. Но если это есть, то это нужно есть! Вот такой каламбур! (Смеется.) Супы и борщи я не варил. Это было для меня очень сложно, потому что все время я проводил в театре. Домой приходил уже ночью. У меня был классический ужин из яичницы. Я умел готовить 45 видов яичниц: с колбасой и без колбасы, с сыром и без сыра, с травкой и без травки... ну, и так далее... Помню, один раз даже жарил яичницу со шпротами!

- Ну и как, вкусно?

- Гадость ужасная! Нет, яичницу, конечно, ели, но меня костерили. Опыт оказался неважным. Это то же самое, что селедку жарить!

- А вы жарили?

- Нет. Потому что после рыбьего жира я предвидел последствия.

- В какой точке мира, на ваш взгляд, самая вкусная еда?

- Со спектаклем «Мастер и Маргарита» с Анной Самохиной и Виктором Авиловым мы объездили всю Россию, Белоруссию, Украину и дальнюю заграницу. Причем по несколько раз. И до сих пор, когда у меня спрашивают, хочу ли я в Благовещенск, я отвечаю утвердительно, хотя лететь туда восемь часов. А знаете, почему? Там при гостинице есть маленькое кафе, где готовят невероятного вкуса гребешки! Я до сих пор не могу понять, как они это делают. Но это настолько вкусно, что я готов лететь в Благовещенск, чтобы их отведать, даже восемь часов. И когда я приглашаю туда тех, кто еще там не был, то предупреждаю, что они полюбят это блюдо сразу и навсегда. Так и происходит.

- Какое-то время вы жили в Италии. Какой вам показалась тамошняя кухня?

- Я учился там в Фермерской русско-итальянской школе в городке Пьяченца. В 90-е годы это было модно. И там я был крайне удивлен одним фактом. Италия всегда славилась своей кухней. И особенно пиццей. Но за все время, пока там жили, мы так и не смогли найти хорошую пиццу. Настоящую и классную пиццу я ел только в Манчестере. Ее делали при мне. Я показывал, какие положить ингредиенты, и она была очень вкусной: толстой, очень мягкой, нежной и воздушной... Но Италия меня удивила не только пиццей. Мы мечтали найти хоть один хороший итальянский ресторан (бедными мы не были, так что могли себе позволить). Но... так и не нашли! И даже когда мы спрашивали у местных жителей, куда лучше сходить, они качали головой и звали к себе домой. И действительно, по-настоящему вкусной едой нас кормили только дома. Но опять же в основном это был салат и спагетти. Однажды я вместе с хозяйкой пошел на рынок. Помню, мы очень долго бродили, выбирая определенный сорт картошки, которой, как оказалось, в Италии больше 20-ти сортов. Но я не понимал, в чем отличия. Мне казалось, она везде одинаковая... В общем, Италия меня не впечатлила. После я был в США, Канаде, Испании, Франции... И мне кажется, что самые лучшие рестораны и вообще самая вкусная еда - в России.

- И даже пицца?

- Нет, манчестерская лучше. В Финляндии, кстати, продается похожая пицца, но она более тонковата.

- Но вы поняли секрет настоящей итальянской пасты?

- У каждой хозяйки там свой секрет. Они колдуют над своей пастой, как алхимики.

- Андрей, расскажите о том, как вы питаетесь дома.

- Предпочтение отдаю самым простым блюдам. Жареного мы не едим. Конечно, бывает и шашлык, и гриль, но это случается редко. Свинину тоже не едим - предпочитаем индейку или курицу. Готовим самые простые салаты. Нельзя же превращаться в персонажей из сказки «Три толстяка»! Многие говорят, что в лишнем весе виноват обмен веществ. Но я объехал всю Америку, и получается, что у половины людей - неправильный обмен? Просто люди едят слишком много, вот и всё.

- Говорят, там сейчас мода на здоровый образ жизни…

- Лучше бы пошла мода читать хорошие книги, не предавать друг друга и вообще... не быть козлом. И при этом хорошо питаться!

Елена Соколова