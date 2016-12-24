НЕ ХВАТАЕТ ГЛУБИНЫ СОСТАВА

«Мордовия» привезла волевую ничью из Москвы,но не смогла победить в родных стенах

Едва успел начаться сезон, как круговерть календаря захватила в плен всех участников Олимп-Первенства ФНЛ. «Футболистам всегда легче играть, нежели тренироваться», - обозначил прописную истину в интервью для предматчевого журнала ФК «Мордовия» защитник Андрей Хрипков, выводящий саранскую команду на поле с капитанской повязкой (ввиду травм Рустема Мухаметшина, Дениса Пояркова и Сергея Сухарева). Но при этом сделал важную сноску: «Проблема в том, что далеко не каждой команде в ФНЛ хватает глубины состава».

С 29-летним футболистом, многое повидавшим на своем футбольном веку, трудно не согласиться. Сыграть средь недели довелось уже в пятом туре, и точно такая же «канитель» ждет команды в туре девятом. Он, кстати, совсем не за горами - 14 августа, причем «Мордовию» в этот день ждут в дальневосточном Хабаровске. Почти впритык, 10 августа, домашний поединок с «Балтикой». Ближайший выездной матч - 3 августа в Воронеже. Понятное дело, что на футболистов, едва вышедших из отпуска, ложится колоссальная нагрузка. При этом внести в заявочный лист даже точечное усиление (например, опытного центрального защитника из Белоруссии Валерия Каршакевича), «Мордовия», к сожалению, не может (ввиду нового запрета на регистрацию футболистов, наложенного 19 июля решением КДК РФС).

Но не будем только о грустном. Тем более по прошедшим матчам определенно есть что вспомнить и есть кого похвалить. В поединке с торпедовцами «Мордовия» продемонстрировала характер, отыгравшись со счета 0:2 к 25-й минуте. «Автозаводцы» наконец-то смогли сыграть на поле родного стадиона на Восточной улице, где когда-то срывали аплодисменты Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Виктор Шустиков, Валентин Иванов и другие легендарные мастера выдающейся эпохи Виктора Маслова. Перспективный нападающий Иван Сергеев, дважды подряд поразивший наши ворота, моментально ворвался на первую строчку бомбардирской гонки.

Однако и в составе гостей нашлись исполнители, способные воплощать в голы острые ситуации. Данила Буранов одним касанием отправил «пятнистого» под перекладину, виртуозно использовав аут, вброшенный Александром Теняевым. И самым важным здесь стал не столько сам гол и то, как он был забит, а факт того, что счет удалось сквитать очень быстро. После перерыва не менее важно было сдержать очередной натиск «черно-белых», которые до встречи с «Мордовией» не только ни разу не проигрывали, но и ни разу не пропускали. Когда же матч катился к завершению, Владислав Адаев в очередной раз доказал, что является отличным дриблером и вместе с этим обладает хорошо поставленным ударом. Загнав в собственную штрафную сразу трех защитников, наш доморощенный самородок сделал ложный маневр, отступив назад, а затем бахнул по воротам так, что шансов на спасение своей команды у вратаря «Торпедо» не было никаких.

Настоящим героем заключительных минут матча в Москве стал Олег Смирнов. В частности, изловчился «намертво» забрать мяч, отскочивший ему в спину от штанги. На подобное, согласитесь, способен далеко не каждый голкипер (тем более столь внушительных габаритов). Не покривим душой и скажем, что конкретно Смирнову «Мордовия» обязана и ничейным результатом в домашнем матче с «Чайкой». Последний рубеж настырные гости так и не взяли, хотя в ряде эпизодов были отчаянно близки к этому. На 64-й минуте Александру Подбельцеву зачем-то вздумалось отнимать мяч, находившийся в перчатке лежащего на газоне вратаря (что категорически запрещено правилами). Песчанокопцы ярко выражали недовольство действиями судейской бригады, однако в пользу «Мордовии» данный момент следовало бы трактовать даже в том случае, если бы Смирнов касался «пятнистого» не целой ладонью, а всего лишь одним пальцем.

В воротах «Чайки» мячу в минувшее воскресенье также довелось побывать (на 77-й минуте, после точного удара Александра Теняева), но лайнсмен с категорией «ассистент ФИФА» усмотрел в действиях принимающей стороны положение вне игры. Напоследок, пожалуй, необходимо добавить, что при оценке результата не лишним будет помнить о том, что все свои очки гордый дебютант ФНЛ набрал исключительно в выездных играх (прежде имели место быть ничья 0:0 в Воронеже и победа 1:0 в Калининграде). Есть все основания полагать, что этот частный клуб, настроенный идти по пути ФК «Краснодар» (в первую очередь в плане развития собственной инфраструктуры в Ростове-на-Дону), еще не единожды себя проявит. О новых победах симпатичной «Чайки» мы с вами обязательно услышим.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»: - Счет 0:0 в футболе обычно говорит о том, что команды допустили минимум ошибок в обороне. Но, с другой стороны, впереди никто так и не преуспел. Понятно, что «Чайка» больше контролировала мяч, были угрозы нашим воротам, хорошо сработал вратарь. В атаке в этот раз все было совсем слабо. Впрочем, это уже третья игра за короткий отрезок времени. Мы не располагаем глубиной состава, поэтому физически наша команда выглядела не очень хорошо. Тем не менее ничья - это всегда очко в общекомандную копилку. Ребята действовали дисциплинированно. В общем, скорее, мы все-таки приобрели в этом матче очко, нежели потеряли два. Дмитрий ВОЕЦКИЙ, главный тренер «Чайки»: - Считаю, что мы выглядели чуть лучше хозяев - в таких компонентах, как контроль мяча, позиционные атаки. Пока нам не хватает логики в завершающих стадиях. Постоянно работаем над этим на тренировках. Думаю, по ходу сезона все это обязательно к нам придет. Немного расстроены паритетным исходом. Мы всегда настраиваем команду на победу и заточены только на победу. В спорном эпизоде мы протестовали, так как со скамейки было непонятно, что имеет в виду боковой арбитр, который просто поднял флажок и толком ничего не объяснял. Но, чтобы комментировать момент со стопроцентной уверенностью, надо смотреть детали. Поэтому пока, по горячим следам, не готов этого делать.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ