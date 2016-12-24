«ТАМБОВ» НИВЕЛИРОВАЛ «СПАРТАК»

В последнюю субботу июля свой первый матч в статусе хозяина поля в рамках РПЛ сыграли в Саранске футболисты «Тамбова». И это был не первый случай, когда Её Величество Премьер-лига заглядывала в столицу Мордовии на матчи клубов, не имеющих территориальной привязки к нашему региону. Не так давно ФК «Уфа», самарские «Крылья Советов» и канувший в Лету ФК «Тосно» с удовольствием пользовались гостеприимством стадиона «Старт», имея запреты на проведение матчей на собственных аренах.

Для гиперсовременной «Мордовия Арены» опыт приема подобных гостей, которые на бумаге являются хозяевами поля в матчах элитного дивизиона отечественного футбольного чемпионата, стал первым. И, на удивление всей России, «Тамбов», достаточно бойко сыгравший перед этим с «Зенитом» (1:2) и «Локомотивом» (1:2), нанес поражение команде, которую традиционно принято звать народной. На 29-й минуте отличился ивуарийский легионер Седрик Гогуа. На 59-й осетин Сослан Таказов закрепил преимущество «волков». Оба отличившихся, к слову, защитники.

Отрицательный результат в противостоянии с дебютантами «вышки», мягко сказать, не обрадовал многомиллионную армию болельщиков «Спартака». И вполне естественно, что после столь оглушительного фиаско зашаталось кресло под наставником «гладиаторов» Игорем Кононовым. На исправление критической ситуации главному тренеру отведено ровно пять матчей.

Для Саранска и Мордовии в целом матч ФК «Тамбов» - «Спартак» стал очередным свиданием с большим футболом, а следовательно, - знаменательным событием, несущим собой пропаганду спорта и здорового образа жизни. Некоторое время назад на страницах «ВС» публиковался полный календарь РПЛ сезона-2019/2020. Но не лишним будет напомнить, что ближайшие домашние матчи тамбовчане проведут в нашем городе в следующие даты: 4 августа - с тульским «Арсеналом» (начало в 16:30), 17 августа - с «Краснодаром» (начало в 16:30), 24 августа - с московским «Динамо» (начало в 14:00). Не забудьте также, что 6 сентября на стадионе «Мордовия Арена» сыграют молодежные сборные России и Сербии (в стартовом матче отборочного цикла МЧЕ-2021).

Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» благодарит генерального директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову за предоставленную возможность бесплатно посетить матч с московским «Спартаком» воспитанникам и тренерам главной футбольной школы республики.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ