НАКОНЕЦ-ТО НАС ЖДЕТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Матчем «Плайтерры» и «Cлободы» завершился предварительный этап республиканского чемпионата. Оба коллектива заранее обеспечили себе участие в финальном турнире от западной группы, в связи с чем их встреча приобретала особый статус. Как говорят в таких случаях, на кону стояли золотые очки. В начале лета в Краснослободске хозяевам поля удалось «зацепить» ничью (1:1). Более того, слободчане первыми вышли вперед и в гостевом поединке. Но еще в первом тайме зубовцы сравняли счет, а после перерыва - сняли все вопросы о победителе, поразив цель еще четырежды (5:1).

Из других групп «предвариловки» в финал вышли саранский «Ватт» (8 игр без поражений) и ФК «Рузаевка», саранский МГУ и комсомольская «Магма», ковылкинский «Спартак» и ФК «Инсар». Однако вопрос по участию инсарцев в топовой «восьмерке» все еще остается открытым. Причина - немаленькая задолженность перед Федерацией футбола Республики Мордовия. Погасить просрочку необходимо строго до 31 июля (включительно). В противном случае организаторы вправе пересмотреть состав участников. Альтернативный кандидат - рузаевский «Автомобилист», набравший в этой же группе на два очка меньше.

Любопытно, что, если ситуация разрешится в пользу второй команды из города железнодорожников, ковылкинский «Спартак», наравне с «Ваттом», пройдет в финальную «пульку» с двумя победами (5:0 и 3:1). Если же «Инсар» успеет добавить к спортивному принципу финансовую составляющую, «красно-белые» начнут битву за медали, как МГУ и «Плайтерра», с четырьмя очками на балансе (9:2 и 2:2). Такие вот метаморфозы.

Расписание матчей стартового тура в настоящий момент выглядит следующим образом: «Магма» - «Ватт» (10 августа), «Спартак» Кв - МГУ, «Слобода» - ФК «Инсар», ФК «Рузаевка» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» (11 августа). Впрочем, нет уверенности, что даты, обозначенные на сайте ФФРМ, окончательные. Логика здравого смысла подсказывает, что проводить стартовый тур финального турнира на следующий день после финала Кубка Мордовии, как минимум неестественно (день физкультурника в 2019 году выпадает на 10 августа). Кубковые полуфиналы должны пройти 3 и 4 августа. За право оспорить трофей в решающем матче будут соперничать: ФК «Рузаевка» - «Спартак» Кв (в Рузаевке), «Плайтерра» - МГУ (в Зубовой Поляне).

ФК «ПЛАЙТЕРРА-ЗУБОВА ПОЛЯНА» - «СЛОБОДА» Краснослободск - 5:1

Голы: 0:1 - Олег Шкунов (18), 1:1, 2:1 - Никита Рокунов (41, 55), 3:1 - Александр Андрущенко (70), 4:1 - Никита Рокунов (77), 5:1 - Кирилл Зотов (83).

«Плайтерра»: Миндров (Кудашкин, 75), Табачников, Романюк (к), Кочемасов (Никитин, 84), Антипкин, Мангутов, Якомаскин (Зотов, 63), Акшонов, Сандаров (Фейсханов, 70), Андрущенко (Пинясов, 73), Н. Рокунов (Якубов, 87).

«Слобода»: Егоров, Котельников (к), Дан. Тярин, Кряжев, Шкунов, Шахин, Милакин, Хрущев,

А. Миронов (Шляпников, 62), Рунков, Казьмин (Е. Миронов, 68).

Предупреждены: Мангутов, 58, Н. Рокунов, 63 - Хрущев, 44.

Удален: Кряжев, 75 (нецензурная брань в адрес главного арбитра).

Судьи: Мухин, Васинькин, Перегудин (все - Саранск).

28 июля. Зубова Поляна. Стадион «Парк культуры». 100 зрителей.