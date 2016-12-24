«МОРДОВИЯ-2005» ПРОДОЛЖАЕТ ИГРАТЬ В ПЕРЕНАСЫЩЕННОМ ГРАФИКЕ

Для 14-летних воспитанников МЦПЮФП «Мордовия» это лето выдалось как никогда насыщенным официальными матчами. Вроде еще совсем недавно в Саранске шумели страсти Финала России. Но почти сразу же вслед за этим подопечным Дениса Кукушкина, Владимира Рокунова и Никиты Рокунова пришлось ехать в Тольятти и биться там за медали приволжского этапа Кубка РФС. Итогом выступления, напомним, стала почетная «бронза» и путевка в большой финал, намеченный к проведению осенью.

Однако легкой жизни перед престижным турниром у «Мордовии-2005» совершенно точно не будет. В скомканный период до 11 сентября саранским парням предстоит провести 13 матчей в рамках предварительного этапа первенства России. В последний уик-энд июля была одержана крупная победа над сверстниками из Энгельса (в одном из трех матчей, перенесенных ввиду загруженности в июне). Но это, как говорится, только начало. 31 июля, 5 и 8 августа «М-2005» ждут гостевые поединки с «Балаково», «Стартом-Юностью» и «Крыльями Советов» соответственно. Ближайшие домашние встречи - с представителями «СШОР-Сокол» и всё теми же самарцами (11 и 16 августа).

В общем, тренерскому штабу «Мордовии-2005» предстоит не только как следует подготовить свою команду к ответственным поединкам за право выхода в Финал Приволжья, но и поломать голову над тем, как вклинить в столь плотный график матчи на первенство Мордовии. Пока, впрочем, все идет по плану. Разность забитых и пропущенных мячей в пяти играх 17:1. Лидером группы «Г» являются «Крылышки». Между тем по потерянным очкам, за счет матчей в запасе, между «Мордовией» и «КС» равенство.

Резвую бомбардирскую прыть демонстрирует полузащитник Владислав Волгаев, записавший себе в актив пять забитых мячей (в том числе два голевых дубля). Не отстает от партнера по команде и капитан Максим Донцов, который в пяти матчах еще ни разу не уходил с поля без гола.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото автора