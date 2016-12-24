«МОРДОВИЯ-2005» ПРОДОЛЖАЕТ ИГРАТЬ В ПЕРЕНАСЫЩЕННОМ ГРАФИКЕ

«Власть должна быть умной»!
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Современный мир все больше погружается в водоворот цифрового существования, когда привычные вещи обретают виртуальное воплощение....
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
25 июля в музее имени Степана Эрьзи открылась выставка «Путевые заметки», на которой представлены этюды двух мордовских художников - члена...
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя