ЗОЖ шагает по республике

Ассоциация граждан пожилого возраста Республики Мордовия продолжает свою деятельность по привлечению пожилых людей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2019 году, при поддержке Благотворительного Фонда имени Елены и Геннадия Тимченко, Ассоциация «ЗОЖ» стала победителем конкурса «Активное поколение - 2019». Целью данного проекта является развитие, пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди сельских граждан пожилого возраста, содействие укреплению их здоровья и долголетия.

В рамках данного проекта будут организованы и проведены различные мероприятия по привлечению граждан пожилого возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом в селе Кочкурове Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия:

- еженедельные занятия по плаванию; общей физической подготовке на тренажерах, волейболу и суставной гимнастике;

- участие в районных, городских и республиканских спортивно-массовых мероприятиях;

- осуществление агитационно-пропагандистской деятельности, направленной на привлечение граждан пожилого возраста к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни;

- организация широкого освещения в СМИ всех аспектов спортивного движения «Здоровый образ жизни» в Республике Мордовия.

Вышеперечисленные мероприятия позволят решить задачу социальной адаптации пожилых людей в обществе и сформируют:

- потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни, насколько это возможно;

- осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;

- желание улучшать свои личностные качества;

- стремление к повышению умственной и физической работоспособности.

В рамках реализации проекта 28 июля 2019 года на водоеме стадиона «Старт» была проведена товарищеская встреча между ветеранами городского округа Саранск и села Кочкурова по пляжному волейболу. Соревнования показали отличную физическую форму всех участников, зарядили энергией и хорошим настроением. Победителем стала команда Кочкуровского района, которой бал вручен ценный приз.

11 августа команда городского округа Саранск планирует посетить с ответным визитом село Кочкурово и принять участие в праздновании Дня физкультурника, в план проведения которого включены различные соревнования, игры, эстафеты с участием пожилых людей - жителей как Саранска, так и села Кочкурова.

Считаем, что данные мероприятия будут способствовать поддержке социального статуса пожилого человека за счет сохранения объема и качества социальных ролей и активности путем дополнения трудовой активности различными спортивно-оздоровительными видами деятельности, сформируют новые интересы и окажут помощь в освоении новых видов социально-культурной деятельности, позволяющих заполнить досуг, расширить кругозор, адаптироваться к меняющемуся миру.

Если не получается отложить деньги на старость, отложите старость, займитесь спортом!