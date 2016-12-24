Оскар Кучера: «Я с самого детства представлял, что у меня будет пятеро детей»

Оскара Кучеру специально представлять не надо - его знают и по фильмам, где он снимался, и по телепередачам и шоу, которые он вел и в которых непосредственно участвовал. А в июле в семье Оскара произошло радостное событие: родился сын. Надо сказать, что для Кучеры это уже пятый ребенок. От предыдущего брака у артиста есть взрослый сын Александр, а в нынешнем браке с Юлией у них растут уже четверо: 14-летний Саша, 12-летний Даниил, девятилетняя Алисия, а теперь еще - новорожденный малыш.



«Долгожданный комочек счастья»

- Оскар, поздравляем с прекрасным событием всю вашу семью! Скажите честно: у вас в планах была многодетная семья?

- Мне всегда хотелось иметь большую семью. Я с самого детства представлял, что у меня будет именно пятеро детей. Но, по правде, мы ни одного ребенка не планировали специально. Поэтому - Бог дал, и дети нас выбрали. Недаром говорят: «Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах». Вот и мы старались не смешить. Однако Бог в нашу сторону все равно улыбается, и за это ему большое спасибо!

- Вы уже опытные родители - удавалось сдерживать волнение?

- Несмотря на опыт, волнение всегда было и присутствует до сих пор. Но опытность и зрелость дают более ясное понимание ситуации и подсказывают, как тебе в ней действовать. Как мне кажется, я со своей стороны стал более осознанно относиться к супруге и ее положению. Юля, в свою очередь, также уже опытная мама и знала, чего ожидать от беременности. Сейчас, слава Богу, все в порядке, Юля и сын чувствуют себя замечательно.

- Что почувствовали, когда взяли на руки пятого ребенка?

- Это были удивительные ощущения! Я девять лет не держал на руках младенца, поэтому мне было и страшно, и волнительно, и в то же время очень хорошо - все в одном флаконе! Это как долгожданный комочек счастья, и была бы моя воля - вообще с рук не спускал бы. Но так как это мальчик - я боюсь, как бы он не вырос исключительно «ручным» ребенком. К счастью, он у нас вполне самостоятельный - может и сам полежать. (Смеется.)

«Я в ответе за всех!»

- Вообще, какие эмоции испытывает мужчина, когда, например, вся его большая семья собирается за столом, на отдыхе? Удается осознать, что это - настоящее богатство, генетическое бессмертие и так далее? Или не до этого - когда нужно за всеми углядеть, накормить, одеть…

- Это огромный кайф: и за столом, когда собираемся все, и когда на машине вместе едем. Сейчас, когда младший уже путешествует с нами в своем креслице, шесть человек в автомобиле - это неописуемо! Как мужчина, скажу честно, испытываю большую гордость. Моя семья - это мое богатство, и рассматривать это в ином ключе не вижу смысла. Поскольку это действительно дар Божий, за что Ему огромное спасибо! А насчет того, что за всеми нужен глаз да глаз, - не соглашусь. Старшие дети уже достаточно взрослые и самостоятельные, способны себя даже накормить. А что касается материального обеспечения - здесь я рассуждаю таким образом: если не сидеть на месте, а действовать, работать и искать возможности, то «Бог дал детей - Бог даст и на детей».

- Помните момент, когда пришло четкое осознание: я - отец, я за все в ответе!

- Когда родился старший сын, я начал понимать, что отныне я - отец и отвечаю не только за себя. Далее, по ходу рождения последующих детей, ответственность и осознание укреплялись в моей голове. (Смеется.) И сейчас могу уже с уверенностью и большим удовольствием сказать, что я - в ответе за всех!

«Семья вообще не может мешать»

- Есть расхожая фраза: нужно сначала для себя пожить, а потом детьми обзаводиться. Что можете сказать по поводу «пожить для себя»?

- Пожить для себя нужно, безусловно. Но я думаю, что и сама эта фраза, и ее понимание у нас немного искажены. Пожить для себя - значит, не нужно торопиться с детьми. Не стоит сразу, заведя отношения, рожать. Для начала нужно получше узнать друг друга и понять: можете ли вы вообще существовать вместе, а не то что воспитывать ребенка? Это показатель не нескольких месяцев и даже не нескольких, так скажем, «коротких» лет - должен быть приобретен опыт, с которым понимаешь, что способен выдержать все капризы другого человека. А ведь всегда, когда встречаются два совершенно разных человека, конфликты неизбежны. Поэтому надо какое-то время притираться, привыкать, и со временем будет видно, насколько у тебя и у твоего партнера хватает мудрости, такта и терпения, чтобы сглаживать конфликты.

- Большая семья не мешает карьере актера? Приходится от чего-то отказываться?

- Семья вообще не может мешать этому, разве что помогать. Карьере «тусовщика», конечно, большая семья очень помешает - но эта история, слава Богу, не про меня. Поэтому, как актеру и ведущему, мне всегда приятнее находиться с домочадцами, нежели вдали от них. Отказываться никогда ни от чего не приходилось - кроме нынешней ситуации: так как я сейчас нахожусь в Америке, мне пришлось на время отказаться от работы. Но нет худа без добра: теряя деньги, я приобретаю здоровье и провожу время с семьей.

«Мои мечты - хорошие роли»

- Ну а где вас могут в ближайшее время увидеть поклонники?

- Сейчас у меня есть несколько предложений по спектаклям, которые рассматриваю с огромным удовольствием. В ближайшее время - в начале августа - меня можно будет увидеть в Риге, Таллине, после этого в Москве будет три спектакля «Хитрец по найму», а дальше - телевидение. А вообще я в отпуске, поэтому о работе начну думать в августе, когда вернусь в Москву.

- Избитый вопрос, но все же: что из творчества остается еще из области мечты?

- Хорошие роли, хорошие режиссеры, хорошие фильмы, хорошие спектакли, хорошие сценарии. Это скорее цели, а не мечты. И работать как можно больше! Потому что я люблю свое дело и получаю от него огромное удовольствие!